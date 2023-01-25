"Сигнал Москве": Столтенберг ответил, станет ли НАТО участником войны после предоставления танков Украине

Предоставление Германией и союзниками боевых танков Украине, по утверждениям экспертов, увеличивает риск втягивания НАТО в войну с Россией. Эти риски оценил Генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО в интервью отметил, что Украина является суверенным и независимым государством, которое в соответствии с Уставом ООН имеет право на самооборону. В то же время Североатлантический союз имеет полное право нам помогать это право реализовать.

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Какие риски втягивания НАТО в войну с Россией

Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянс поддерживает Украину с первых дней полномасштабного российского вторжения. Однако НАТО не посылает в Украину своих солдат и не использует авиацию. Несмотря на это, Североатлантический союз помогает нашей стране техникой и оружием отстаивать свою независимость, суверенность и свободу.

Генсек НАТО отметил, что риск эскалации всегда есть. Учитывая эти риски, Альянс усиливает свое присутствие в восточном фланге.

Всегда есть риск эскалации. Поэтому так важно усилить военное присутствие НАТО в восточной части Альянса. Итак, мы даем четкий сигнал Москве,

– заявил Столтенберг.

Ядерную войну выиграть невозможно

Комментируя очередные ядерные угрозы Кремля, Столтенберг заявил, что риск применения ядерного оружия сейчас низкий. Однако заявления из Москвы Генсек НАТО называет безответственными, ведь в ядерной войне (если таковая начнется) победителей не будет.

Россия должна знать, что ядерную войну невозможно выиграть,

– подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО также подчеркнул, что мир не может позволить себе подвергаться ядерному шантажу россиян, поскольку тогда ситуация стала бы еще опаснее, ведь Россия бы снова и снова начинала тему ядерной угрозы, желая достичь какой-либо цели.

Партнеры предоставляют Украине танки

Днем 25 января Германия объявила долгожданное решение о предоставлении Украине 14 танков Leopard 2A6. Берлин хочет сформировать 2 танковых батальона для Украины, однако пока это такой первый шаг. Кроме самих танков, в новый пакет помощи войдет логистика, обучение наших военных, которые начнутся в ближайшее время и обслуживание танков.

В преддверии своего желания предоставить немецкие танки Украине выразили Польша, Финляндия, Норвегия, Испания, Дания и Нидерланды. Теперь все эти страны фактически согласны на поставки, ведь Берлин дает "зеленый свет" на эти поставки.

Кроме того, Великобритания предоставит Украине свои танки Challenger 2. По данным СМИ, США также предоставят Украине свои танки M1 Abrams, однако эту информацию Вашингтон пока не подтвердил и не опроверг.