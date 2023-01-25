Генсек НАТО в інтерв'ю відзначив, що Україна є суверенною та незалежною державою, яка, відповідно до Статуту ООН, має право на самооборону. Водночас Альянс має повне право нам допомагати це право реалізовувати.

Зверніть увагу Тепер офіційно: Німеччина передає Україні роту танків Leopard 2

Які ризики втягнення НАТО у війну з Росією

Єнс Столтенберг підкреслив, що Альянс підтримує Україну з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Однак НАТО не посилає до України своїх солдатів та не використовує свою авіацію. Попри те, Альянс допомагає нашій країні технікою та зброєю відстоювати свою незалежність, суверенність та свободу.

Генсек НАТО відзначив, що ризик ескалації завжди є. Саме з огляду на ці ризики Альянс посилює свою присутність у східному фланзі.

Завжди є ризик ескалації. Тому так важливо посилити військову присутність НАТО у східній частині Альянсу. Отже, ми даємо чіткий сигнал Москві,

– заявив Столтенберг.

Ядерну війну виграти неможливо

Коментуючи чергові ядерні погрози Кремля, Столтенберг заявив, що ризик застосування ядерної зброї зараз є низьким. Однак заяви з Москви Генсек НАТО називає безвідповідальними, адже у ядерній війні (якщо така почнеться) переможців не буде.

Росія повинна знати, що ядерну війну неможливо виграти,

– підкреслив Столтенберг.

Генсек НАТО також наголосив, що світ не може дозволити собі піддаватися на ядерний шантаж росіян, оскільки тоді ситуація стала б ще небезпечнішою, адже Росія б знову й знову починала тему ядерної загрози, бажаючи досягти якоїсь цілі.

Партнери надають Україні танки

Удень 25 січня Німеччина оголосила довгоочікуване рішення про надання Україні 14 танків Leopard 2A6. Берлін хоче сформувати 2 танкові батальйони для України, однак поки це такий перший крок. Крім самих танків у новий пакет допомоги увійде логістика, навчання наших військових, які розпочнуться найближчим часом та обслуговування танків.

Напередодні своє бажання надати німецькі танки Україні висловили Польща, Фінляндія, Норвегія, Іспанія, Данія та Нідерланди. Тепер усі ці країни фактично мають згоду на постачання, адже Берлін дає "зелене світло" на ці поставки.

Крім того, Велика Британія надасть Україні свої танки Challenger 2. За даними ЗМІ, США також нададуть Україні свої танки M1 Abrams, однак цю інформацію Вашингтон поки не підтвердив і не спростував.