Есть два веских аргумента, почему Лукашенко не готов вступать в российско-украинскую войну. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний.

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Народ и армия не поддержат Лукашенко

Тарас Загородний пояснил, что около 90% белорусского населения категорически против привлечения Беларуси к войне, потому что не понимает, почему украинцы в одночасье должны стать врагами.

"Это очень сдерживает Лукашенко", – подчеркнул он.

Во-вторых, под большим вопросом именно белорусская армия. В ней нет контрактников, как в России, поэтому в рядах Вооруженных сил ребята от 18 до 20 лет, желающие защищать свою страну, а не воевать непонятно за что. Украинские военные также не будут жалеть никого, кто пришел на нашу землю.

Военное руководство Беларуси и белорусы понимают, что для россиян они – расходный материал, ниже по статусу даже чем ЧВК "Вагнера", а это создаст взрывоопасную ситуацию для Беларуси,

– добавил Загородний.

По его мнению, такие настроения не играют на руку Лукашенко.

В Беларуси может быть переворот

Тарас Загородний подчеркнул, что сами россияне боятся перебрасывать часть войска в Белгородскую область, где сейчас проводится спецоперация по "освобождению" региона от диктатуры Владимира Путина, потому что неуверены, что бойцы не перейдут на сторону Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России".

Похожая история и у Беларуси. Где вероятность того, что на ее территорию не зайдет какое-нибудь новое подразделение со своей важной миссией?

Тем более что свергнуть власть поможет белорусам Светлана Тихановская. Если она будет признана Украиной и обретет легитимность, то сможет отдавать приказы белорусской армии. На этом золотое время правления Лукашенко завершится.

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