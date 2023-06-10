Є два вагомих аргументи, чому все ж Лукашенко не готовий вступати у російсько-українську війну. Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній.
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Народ і армія не підтримають Лукашенка
Тарас Загородній пояснив, що близько 90% білоруського населення категорично проти залучення Білорусі до війни, бо не розуміє, чому українці в один момент мають стати ворогами.
"Це дуже стримує Лукашенка", – наголосив він.
По-друге, під великим питанням саме білоруська армія. У ній немає контрактників, як у Росії, тому у лавах Збройних сил хлопці від 18 до 20 років, які хочуть захищати свою країну, а не воювати не зрозуміло за що. Українські ж військові також не будуть жаліти нікого, хто прийшов на нашу землю.
Військове керівництво Білорусі й білоруси розуміють, що для росіян вони – витратний матеріал, нижчий за статусом навіть ніж ПВК "Вагнера", а це створить вибухонебезпечну ситуацію для Білорусі,
– додав Загородній.
На його думку, такі настрої не грають на руку самому Лукашенку.
У Білорусі може бути переворот
Тарас Загородній наголосив, що самі росіяни бояться перекидати частину війська в Бєлгородську область, де нині проводиться спецоперація зі "звільнення" регіону від диктатури Владіміра Путіна, бо невпевнені, що бійці не перейдуть на бік Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії".
Схожа історія і в Білорусі. Де вірогідність того, що на її територію не зайде якийсь новий підрозділ зі своєю важливою місією?
Тим паче, що скинути владу допоможе білорусам Світлана Тихановська. Якщо вона буде визнана Україною й отримає легітимність, то зможе віддавати накази білоруській армії. На цьому золотий час правління Лукашенка завершиться.
У Лукашенка проблеми зі здоров'ям: коротко
- Вперше про погане самопочуття Лукашенка стало відомо 9 травня під час параду у Росії, на який він приїхав. Через погане самопочуття він не зміг виголосити промову та завчасно поїхав із заходу.
- У ГУР МО підтвердили інформацію, що в Лукашенка проблеми зі здоров'ям. Сам же самопроголошений очільник Білорусі заявив, що в нього був аденовірус.
- Новина про загадкову хворобу Лукашенка вже встигла стати мейнстримом. Наприклад, на сайті мінського "Динамо" з'явився некролог на цю тему. Там хакери уже встигли висловити співчуття з приводу смерті Алєксандра Лукашенка.