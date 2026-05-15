Россия планирует втянуть Беларусь в новую агрессию: Зеленский назвал направления

Россия пытается привлечь Беларусь к ведению войны против Украины, руководства обеих стран уже проводили соответствующие встречи для того, чтобы убедить Минск присоединиться к агрессии.

Соответствующую информацию сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Как Россия пытается повлиять на Беларусь?

Президент заявил, что Россия продолжает пытаться привлечь Беларусь в войну против Украины. Недавно российская сторона провела дополнительные контакты с Александром Лукашенко, чтобы убедить его поддержать новую агрессию.

В частности, Россия рассматривает планы операций по направлениям на юг и на север от территории Беларуси – или против Черниговско-Киевского направления в Украине, или против одной из стран НАТО – именно с территории Беларуси,

– написал он.

По его словам, Киев проинформирован о содержании контактов между Россией и Беларусью относительно возможного привлечения Минска к новым агрессивным действиям против Украины, которая, как отметил президент, будет защищать себя и своих граждан.

Также Владимир Зеленский заверил, что поручил Силам обороны и безопасности усилить соответствующее направление и подготовить план реагирования, который должны рассмотреть на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.

Кстати. Бывший начальник СБУ Иван Ступак сообщал в комментарии 24 Каналу, что в случае вторжения Беларуси на территорию Украины, Киев парализует экономику враждебной страны, уничтожив их нефтеперерабатывающие заводы.



По его мнению, вовлечение белорусской стороны в войну принесет негативные последствия как для Минска, так и для Москвы. Но всерьез угрозу будут рассматривать после стягивания к границе 5 тысяч военнослужащих и более.