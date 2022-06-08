Вступление в ЕС, предоставление оружия и поставки топлива: эксперт рассказал, как Польша помогает Украине

Варшава и Киев стоят бок о бок против кровожадного российского агрессора с первых дней великой войны. Военные действия продолжаются уже более трех месяцев, и наши польские собратья продолжают твердо поддерживать украинскую освободительную борьбу за право самостоятельно определять собственное будущее.

Как страны планируют сотрудничать в военной сфере, как проходит передача польского оружия для Украины, что происходит с поставками топлива для нас из Польши и как Республика Польша помогает украинскому государству на пути в ЕС – эксклюзивно сайту 24 канала рассказал ведущий специалист Дипломатической академии при МИД Украины имени Геннадия Удовенко Станислав Желиховский.

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Межправительственные консультации Украины и Польши

Станислав, расскажите подробнее об украинско-польских межправительственных консультациях.

1 июня в Киеве состоялись украинско-польские межправительственные консультации, по итогам которых стороны отметили важность дальнейшего направления совместных усилий укрепления двустороннего стратегического партнерства.

Эти консультации прошли впервые в истории взаимоотношений двух стран. Да еще и в столь широком формате. Встречу инициировала польская сторона. И польский кабмин, и президент Дуда первыми предложили такой формат тесного дипломатического контакта.

Целью этих переговоров было в очередной раз продемонстрировать беспрецедентный уровень поддержки Украины, которая борется против российского агрессора. Такой формат предусматривает сотрудничество нашей страны как кандидата на вступление в ЕС и Польшу как страны-члена Евросоюза соответственно.

Как видим, мы в этих переговорах наделены достаточно высоким статусом. Таким образом Польша хочет подчеркнуть, что мы заслужили стать кандидатами на полноценную интеграцию в Европейский Союз. Я считаю, что у такого рода переговорного формата есть простор для дальнейшего развития. Вопрос только в содержательном наполнении новых контактов в этом направлении.

Вместе с тем первая такая встреча уже показала всю серьезность намерений сторон относительно углубления сотрудничества.

Польша поддерживает Украину на пути в ЕС / Фото Getty Images

Читал, что в рамках консультаций был подписан пакет двусторонних документов. Что это были за сделки?

Да, стороны подписали всего 8 документов по итогам встречи на уровне кабинетов министров обеих стран. Речь идет о приграничном сотрудничестве и об оборонном сотрудничестве. Палитра действительно очень широкая.

Совместное оборонное предприятие и польское оружие для Украины

Интересно будет проследить, как подписание указанных соглашений станет толчком к выходу двух правительств на новую ступень взаимодействия, чтобы можно было прогнозировать развитие отношений между Варшавой и Киевом. Не исключаю, что второй раунд переговоров состоится на территории Польши.

Поговорим о перспективах польско-украинского сотрудничества в направлении производства оружия. Как и где будет работать наше с поляками совместное вооруженное предприятие?

Украина и Польша действительно договорились о создании совместного оборонного предприятия по производству вооружений и военной техники. В ходе упомянутой ранее межправительственной консультационной встречи был подписан меморандум, который предусматривает создание совместной комиссии по налаживанию кооперации между соответствующими предприятиями обеих сторон.

Комиссии поручено подготовить определенные рекомендации относительно того, в каком формате будет существовать межгосударственное предприятие по изготовлению оружия и военной техники. Допускаю, что производство будет заложено в Польше на время, пока идет война. Со временем производственные мощности будут базироваться на нашей территории.

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Продолжая милитарную тему, хотелось бы поговорить о том, как сегодня происходит поставка польского оружия для нас.

По официальной информации, Польша является вторым поставщиком оружия и военной техники для Украины. Стоимость поставленной продукции составляет более 1,6 милллиардов долларов.

И это еще без учета оборудования, закупленного из польских излишков за последние 8 лет. В общем, польское оружие можно разделить на две группы:

современное, недавно произведенное оружие, которое или направляется в Украину с польских вооруженных заводов, или поступается из запасов польских вооруженных сил, отдающих его в обмен на свежевыработанное оружие того же типа изготовленное оружейниками;

старое оборудование, которое использовалось еще при Варшавском договоре. Польша же покупает у союзников более новое оружие западного происхождения.

В качестве примера можем привести соглашение между Варшавой и Вашингтоном на передачу Украине модернизированных Т-72, которые должны быть в будущем замещены 250 американскими "Абрамсами" третьего поколения. Первая партия современных образцов американского танкостроения должна поступить полякам уже в этом году.

На данный момент состоялась передача 18 САУ Krab, поступивших в использование украинских военных. Вдогонку наше государство планирует приобрести еще 60 САУ такого типа. В настоящее время наши войска проходят соответствующие учения с целью овладеть принципом использования указанных гаубиц.

Польша мощно поддерживает Украину на пути в ЕС и в борьбе с оккупантами / Фото телеграм-канал Верховной Рады

Польское горючее для Украины

Какова ситуация с поставкой польского горючего для наших нужд?

Мы понимаем, что после 24 февраля ситуация с топливом в Украине стала очень драматичной. На АЗС не хватает всех видов. А значительная часть тех топливных запасов, которые у нас еще есть идут на нужды армии.

Наши союзники, в том числе Польская Республика, начали на это реагировать уже с первых дней. Благодаря этому к нам уехали тысячи тонн топлива. 25 февраля в министерство климата и окружающей среды Польши поступило письмо от украинского посольства в Варшаве с просьбой о предоставлении технической помощи в части поставки топлива.

Министерство за чрезвычайно короткий срок создало правовой механизм, заключающийся в освобождении части польских топливных запасов, передаче их в стратегический резерв и предоставлении, по решению премьер-министра, другим странам в качестве гуманитарной помощи.

В результате это позволило начать поставки топлива, собственно, в Украину. Известно, что к концу мая объемы поставок достигли около 55 тысяч тонн бензина и около 73 миллионов литров дизтоплива, по разным оценкам.

Таким образом, Польша на сегодняшний день является безоговорочным лидером в поставке этого ресурса Украине. Несмотря на это, мы нуждаемся в еще большем топливе. Поляки принялись искать его для нас на международной арене.

Польская сторона начала организовывать поставки топлива посредством гуманитарной помощи. В настоящее время ведется поиск топливной поддержки двумя способами. Из-за собственно международной гуманитарной помощи и финансовой помощи, перечисленной на средства польского правительственного агентства стратегических резервов на закупку топлива для нашей страны.

Правда, недавно польские партнеры все же начали давать нам горючее и на платной основе. Возможно, по договоренностям сторон мы будем получать этот жизненно необходимый нам ресурс по учетным ценам от польских топливных компаний.

Перейдем от темы ресурсов к экономической. Разъясните слова Моравецкого о Польше, как экономическом хабе для Украины.

Польский премьер во время визита в Киев того же 1 июня заявил, что его страна будет экономическим хабом для нашего государства. Он сообщил, что Варшава примет участие в экспорте сельскохозяйственной продукции – преимущественно – зерна из Украины.

Экспортирование украинского зерна было одной из главных тем заседания Европейского Совета, которое состоялось с 30 по 31 мая. Готовится ряд соглашений между министерствами, призванными помочь нам решить проблему экспорта соответствующей продукции. В свою очередь Польша сможет получить экономический импульс.

Анджей Дуда выступил в украинском парламенте / Фото телеграм-канал Верховной Рады

Такая практика будет продолжением традиции, начатой после 24 февраля, когда польское государство стало для нас хабом в самом широком понимании этого слова. Через польскую территорию поступают практически все виды ресурсов и помощи от мира.

Преодоление исторических противоречий между странами

Как будет происходить сотрудничество между нашими странами в контексте преодоления исторических противоречий? О договоренностях касательно сотрудничества в этой плоскости ранее говорил Антон Дробович – глава Института национальной памяти.

Во время визита в Киев в первый день лета Министерство культуры и информационной политики и польское Министерство культуры и национального наследия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере национальной памяти.

Стороны будут активно взаимодействовать, чтобы достичь взаимопонимания в этом проблемном аспекте межгосударственных отношений. В частности, документом предусмотрена легализация, упорядочение и уход за памятными местами, что устранит длительные острые дискуссии, создававшие напряжение до сих пор.

Вот только я опасаюсь результатов предстоящих польских парламентских выборов, которые должны пройти в следующем году. В Польше говорят, что перед выборами ПиС может изменить избирательное законодательство.

Одним из самых ярых поклонников такого шага является представитель польских консерваторов Павел Кукиз. Фигура хорошо известна своими антиукраинскими законодательными инициативами. В ходе предвыборной гонки польские консерваторы могут в очередной раз прийти к власти на волне лозунгов, в которых будет усиленно эксплуатироваться тема прошлого.

Если они получат большинство в польском республиканском сейме, это будет очень плохой сигнал для нас. Тема исторических нестыковок снова может стигматизироваться.

Поэтому хорошо, что мы уже сейчас работаем на опережение, чтобы избежать этих всех недоразумений в будущем.

Вступление Украины в ЕС: позиция Польши

Как наши польские друзья собираются отстаивать наше право на получение статуса кандидата на вхождение в ЕС?

Польша в эти дни постоянно призывает европейцев как можно скорее предоставить нашей стране желанный статус. Собственно, 2 июня, выступая на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии, президент и премьер Польши поблагодарили последнюю за поддержку Украины на пути к получению статуса кандидата. Они выразили надежду, что Киев уже вскоре действительно его получит.

Поляки сейчас вообще при первой возможности агитируют те или иные страны, европейские институции предоставить Украине статус кандидата в ЕС. Польша продолжает адвокатировать вступление нашего государства в Европейский Союз.

Чем ближе будет июньский саммит ЕС, тем громче будет звучать голос Варшавы. Себе в помощь она будет привлекать и другие страны, готовые выступить в нашу поддержку. В частности, страны Балтии и другие государства. Польша выступает еще и евроинтеграционным хабом для Украины. Благодаря вступлению нашего государства в ЕС улучшится ситуация безопасности и вокруг самой Польши.

Об этом уже не раз говорили высшие чиновники в Варшаве.

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