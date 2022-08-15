Макрон также подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Финляндия и Швеция все ближе приближаются к вступлению в НАТО. Президент Франции Эммануэль Макрон также подписал ратификационные протоколы о присоединении обеих стран к Альянсу.

Ранее аналогичные документы подписал президент США Джозеф Байден. Он также выступил с речью, в которой призвал другие государства, входящие в НАТО, как можно скорее одобрить вступление Финляндии и Швеции в Альянс.

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Макрон также подписал ратификационные протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Парламент Франции 2 августа принял протокол о ратификации присоединения Финляндии и Швеции к НАТО. Уже через 11 дней Макрон его подписал.

Этот суверенный выбор Финляндии и Швеции, двух европейских партнеров, укрепит их безопасность перед лицом текущей угрозы со стороны непосредственных соседей и внесет значительный вклад в коллективную позицию и нашу Европейскую безопасность, учитывая возможности этих двух партнеров,

– говорится в сообщении Елисейского центра.

Обратите внимание, что Швеция и Финляндия отказались от традиционного нейтралитета из-за полномасштабного военного вторжения россии в Украину.

При принятии протоколов парламентом министр иностранных дел Франции Катрин Колонна отметила, что их уже "ратифицировали 20 союзников". Обе страны нуждаются в голосах всех тридцати государств-членов НАТО.

Однако Турция долгое время грозила проголосовать против их вступления. Она обвиняет скандинавские страны в доброжелательности к Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее союзникам, которых Анкара считает террористическими организациями.

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