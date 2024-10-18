Поплатились за потакание Москве: стало известно, как ЕС наказал Грузию

Более 10 лет назад Грузия стала ассоциированным членом ЕС. Однако за это время Тбилиси неоднократно сворачивало с пути евроинтеграции в угоду Кремлю. Евросоюз решил наказать страну за отступление от демократии.

В этом году в Грузии приняли скандальный "российский закон об иноагентах", несмотря на огромную критику Запада и протест общества.

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В ЕС отреагировали на попытки Тбилиси уподобиться Москве

В четверг, 17 октября, состоялся очередной саммит Европейского совета. На нем было объявлено о фактическом прекращении процесса вступления Грузии в Европейский союз. Об этом говорится в документе, размещенном на официальном сайте Евросовета.

Там указано, что в ЕС серьезно обеспокоены из-за действий грузинского правительства, которые противоречат европейским ценностям и принципам. Тбилиси призвали провести демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы. Также в заявлении подчеркнута необходимость защиты независимых СМИ и выражена неизменная поддержка ЕС территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах.

Европейский Совет подчеркнул важность свободных и честных парламентских выборов в Грузии, которые состоятся в конце октября.

Ранее Politico писало, что ЕС рассматривает возможность приостановления безвизового режима для граждан Грузии из-за антидемократической политики и антизападной риторики грузинских властей.