Вступление Лукашенко в войну было бы даже плюсом для нас, – в МВД оценили угрозу из Беларуси
В Беларуси зафиксировано увеличение активности вооруженных сил на границе с Украиной. Однако в МВД уверяют, что реальная вероятность наступления Беларуси очень низкая. Лукашенко не вступит в войну.
Об этом 24 канала сообщил советник главы Министерства внутренних дел Ростислав Смирнов.
Демонстрации для Путина, – Вениславский прокомментировал угрозу наступления из Беларуси
Пойду ли Беларусь в наступление на Украину
По его словам, Александр Лукашенко не может этого сделать (вступить в войну против Украины – 24 канала).
Не потому, что не хочет, а потому что он реально не может. Потому что белорусский народ категорически против военных действий против Украины. Лукашенко нет поддержки и возможности наступать на нас,
– подчеркнул Смирнов.
По его мнению, если первых 200 белорусов привезут с войны, то люди снова выйдут на улицы, и Лукашенко это прекрасно понимает.
"Власть Лукашенко сейчас строится только на силовых структурах, и даже они не поддерживают конфликт с Украиной. Они уже саботировали приказы, которые дал самопровозглашенный президент", – рассказывает советник главы МВД.
Однако, как считает Смирнов, власти Лукашенко являются стороной этого конфликта , ведь именно с территории Беларуси выпускают ракеты и авиаудары по украинским городам, также заходили оттуда россияне.
Почему вступление Лукашенко в войну было бы плюсом
По словам эксперта, для Украины было бы плюс, если бы Лукашенко вступил в войну.
В частности, это привело бы к определенным бунтам внутри страны, он (Лукашенко – 24 канал) ожидаемо потерял бы власть, и это успокоило бы нас от мысли, что нужно держать еще один периметр границы. Смена власти в Беларуси была бы очень "на руку" Украине,
– объяснил Смирнов.
Советник главы МВД заверил. что Лукашенко и дальше будет заявлять об угрозе вступить в войну, проводить обучение у границ, но ничем это не закончится, потому что у него нет для этого ресурсов и возможностей.
По мнению Смирнова, белорусские военные боятся идти на войну с Украиной , потому что они видели, как ВСУ уничтожают "вторую армию мира". К тому же белорусы никогда за свое существование не участвовали в конфликтах, поэтому у них нет опыта.
Вступление Лукашенко в войну было бы даже плюсом для нас, – советник главы МВД
Почему снова обсуждают "наступление" из Беларуси
- Лукашенко снова начал заявлять, будто он видит "угрозы" из-за войны в Украине. Так, 29 мая со стороны вооруженных сил Беларуси зафиксировали увеличение активности на границу и с Украиной. Речь идет о Волынском и Полесском направлениях.
- 26 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала их военные учения и заявила, что угроза с территории Беларуси остается .
- Российский публицист Андрей Пионтковский объяснял, что Лукашенко под страхом расстрела отказывается вводить войска в Украину . Делает это не потому, что якобы "друг украинского народа", а через понимание того, что войско немедленно может сбросить его.
- 27 мая в генштабе сообщили, что Беларусь на границе с Украиной развернула маневровую группу радиоэлектронной борьбы . В настоящее время она базируется в Гомельской области.
- Однако белорусские военные не слишком хотят воевать на стороне России, поскольку им это не слишком нужно. Об этом свидетельствуют данные нашей разведки. Также об этой ситуации высказывался советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он сказал, что Украина контролирует ситуацию на границе с Белоруссией.