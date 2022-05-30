Вступление Лукашенко в войну было бы даже плюсом для нас, – в МВД оценили угрозу из Беларуси

В Беларуси зафиксировано увеличение активности вооруженных сил на границе с Украиной. Однако в МВД уверяют, что реальная вероятность наступления Беларуси очень низкая. Лукашенко не вступит в войну.

Об этом 24 канала сообщил советник главы Министерства внутренних дел Ростислав Смирнов.

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Пойду ли Беларусь в наступление на Украину

По его словам, Александр Лукашенко не может этого сделать (вступить в войну против Украины – 24 канала).

Не потому, что не хочет, а потому что он реально не может. Потому что белорусский народ категорически против военных действий против Украины. Лукашенко нет поддержки и возможности наступать на нас,

– подчеркнул Смирнов.

По его мнению, если первых 200 белорусов привезут с войны, то люди снова выйдут на улицы, и Лукашенко это прекрасно понимает.

"Власть Лукашенко сейчас строится только на силовых структурах, и даже они не поддерживают конфликт с Украиной. Они уже саботировали приказы, которые дал самопровозглашенный президент", – рассказывает советник главы МВД.

Однако, как считает Смирнов, власти Лукашенко являются стороной этого конфликта , ведь именно с территории Беларуси выпускают ракеты и авиаудары по украинским городам, также заходили оттуда россияне.

Почему вступление Лукашенко в войну было бы плюсом

По словам эксперта, для Украины было бы плюс, если бы Лукашенко вступил в войну.

В частности, это привело бы к определенным бунтам внутри страны, он (Лукашенко – 24 канал) ожидаемо потерял бы власть, и это успокоило бы нас от мысли, что нужно держать еще один периметр границы. Смена власти в Беларуси была бы очень "на руку" Украине,

– объяснил Смирнов.

Советник главы МВД заверил. что Лукашенко и дальше будет заявлять об угрозе вступить в войну, проводить обучение у границ, но ничем это не закончится, потому что у него нет для этого ресурсов и возможностей.

По мнению Смирнова, белорусские военные боятся идти на войну с Украиной , потому что они видели, как ВСУ уничтожают "вторую армию мира". К тому же белорусы никогда за свое существование не участвовали в конфликтах, поэтому у них нет опыта.

Вступление Лукашенко в войну было бы даже плюсом для нас, – советник главы МВД



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