Про це 24 каналу повідомив радник глави Міністерства внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

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Чи піде Білорусь в наступ на Україну

За його словами, Олександр Лукашенко не може вступити у війну проти України.

Не тому, що не хоче, а тому, що він реально не може. Бо білоруський народ категорично проти воєнних дій проти України. Лукашенко не має підтримки і можливості наступати на нас,

– наголосив Смірнов.

На його думку, якщо перших "200-их" білорусів привезуть з війни, то люди знову вийдуть на вулиці, і Лукашенко це прекрасно розуміє.

"Влада Лукашенка зараз будується лише на силових структурах, і навіть вони не підтримують конфлікту з Україною. Вони вже саботували накази, які дав самопроголошений президент", – розповідає радник глави МВС.

Проте, як вважає Смірнов, влада Лукашенка є стороною цього конфлікту, адже саме з території Білорусі випускають ракети та авіаудари по українських містах, також звідти заходили росіяни.

Чому вступ Лукашенка у війну був би плюсом

За словами експерта, для України було б плюсом, якби Лукашенко вступив у війну.

Зокрема, це призвело б до певних бунтів всередині країни, він (Лукашенко – 24 канал) очікувано втратив би владу, і це заспокоїло б нас від думки, що треба тримати ще один периметр кордону. Зміна влади в Білорусі була б дуже "на руку" Україні,

– пояснив Смірнов.

Радник глави МВС запевнив. що Лукашенко і далі буде заявляти про загрозу вступити у війну, проводитиме навчання біля кордонів, але нічим це не закінчиться, бо в нього немає для цього ресурсів та можливостей.

На думку Смірнова, білоруські військові бояться йти на війну з Україною, бо вони бачили, як ЗСУ знищують "другу армію світу". До того ж білоруси ніколи за своє існування не брали участі у збройних конфліктах, тож в них немає досвіду.

Вступ Лукашенка у війну був би навіть плюсом для нас, – радник глави МВС



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