"Мы уважаем себя": в Молдове десятки тысяч человек вышли на улицы в поддержку евроинтеграции

В центре Кишинева, столицы Молдовы, собрался многочисленный митинг в поддержку курса европейской интеграции страны. На нем выступали, в частности, президент Мая Санду и глава Европейского парламента Роберта Метсола.

В воскресенье, 21 мая, десятки тысяч граждан Молдовы вышли на улицы, чтобы еще раз засвидетельствовать, что их страна держит курс на евроинтеграцию. Называли эту акцию "Европейская Молдова".

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"Курс в ЕС – это уважение и взаимопонимание"

Отметим, что количество людей в центре Кишинева на Площади большого национального собрания – впечатляет. По разным подсчетам на ней было от 75 до 80 тысяч человек. В то же время, правоохранители не зафиксировали ни одного нарушения во время этого мероприятия.

Участники собрания приняли резолюцию в поддержку европейского курса Молдовы. В документе говорится, что Молдова стремится стать полноправной частью Евросоюза, который может гарантировать стабильность и позволит реализовать потенциал страны.



Масштабы демонстраций в Молдове / Фото из телеграм-каналов

На митинге выступала, в частности, молдавская лидер Мая Санду. Свою речь она произнесла на румынском, украинском, гагаузском, болгарском и русском языках. Президент констатировала, что ЕС – это гарантия для каждого гражданина ее страны на благополучную жизнь.

Мы должны объединиться, чтобы в нашей стране господствовало взаимопонимание. Надо каждому гарантировать счастливую жизнь. Вступление Молдовы в Европейский союз – это быть равными с гражданами европейских государств, это значит гордиться нашей страной и разнообразием, это значит, что мы уважаем себя, и нас уважает весь мир,

– заявила она.

Митинг в Кишиневе в поддержку европейского курса: смотрите запись трансляции мероприятия от NewsMaker Original

Отметим также, что на это собрание прибыла глава Европарламента Роберта Метсола. Она сказала, что Запад поддерживает европейскую интеграцию Молдовы и констатировала, что граждане этой страны являются европейцами.

Дорогие европейцы, я горда быть сегодня рядом с вами, выступать перед таким множеством людей, которые верят в европейское будущее для Молдовы. Я приехала поддержать вас, президента Маю Санду и сказать, что Европа – это Молдова, а Молдова – Европа,

– сказала европейская чиновница.

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Следует вспомнить, что Санду еще в марте 2022 года подписала заявку на членство Молдовы в Евросоюзе. Таким образом, она, очевидно, ускорила европейский курс своей страны на фоне начала полномасштабного вторжения России в наше государство.