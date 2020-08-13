Вступление в НАТО и ЕС: сколько украинцев поддерживают
Более половины украинцев готовы проголосовать за вступление Украины в Евросоюз, если референдум состоится уже в скором времени. Вступление в НАТО готовы поддержать чуть меньше опрошенных.
Украинцы больше поддерживают вступление страны в ЕС, чем в НАТО, свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно центром Socis и Центром Разумкова.
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Путь в Евросоюз
- "за" вступление в Евросоюз отдали бы свои голоса 57,7% опрошенных;
- "против" – 26,9%;
- 5,8% респондентов заявили, что не принимали бы участия в референдуме.
Поддержка вступления в НАТО
- на референдуме готовы поддержать 47,7% респондентов;
- против проголосовали 32,8%;
- не принимали бы участия в голосовании – 6,5% опрошенных.
Напомним, в начале июня, по данным КМИС, к вступлению в ЕС склонялись 46,1% опрошенных украинцев. Членом НАТО Украину хотели видеть 41,9% опрошенных украинцев.