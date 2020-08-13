Более половины украинцев готовы проголосовать за вступление Украины в Евросоюз, если референдум состоится уже в скором времени. Вступление в НАТО готовы поддержать чуть меньше опрошенных.

Украинцы больше поддерживают вступление страны в ЕС, чем в НАТО, свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно центром Socis и Центром Разумкова.

Читайте также Украина стала партнером НАТО: в Минобороны назвали все преимущества

Путь в Евросоюз

"за" вступление в Евросоюз отдали бы свои голоса 57,7% опрошенных;

"против" – 26,9%;

5,8% респондентов заявили, что не принимали бы участия в референдуме.

Поддержка вступления в НАТО

на референдуме готовы поддержать 47,7% респондентов;

против проголосовали 32,8%;

не принимали бы участия в голосовании – 6,5% опрошенных.

Напомним, в начале июня, по данным КМИС, к вступлению в ЕС склонялись 46,1% опрошенных украинцев. Членом НАТО Украину хотели видеть 41,9% опрошенных украинцев.

Важно! В июне Украина приобрела статус партнера с расширенными возможностями НАТО..