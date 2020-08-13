Вступ до НАТО та ЄС: скільки українців підтримують
Понад половина українців готова проголосувати за вступ України в Євросоюз, якщо референдум відбудеться вже незабаром. Вступ в НАТО готові підтримати трохи менше опитаних.
Українці більше підтримують вступ країни в ЄС, ніж у НАТО, свідчать результати опитування, проведеного спільно центром Socis і Центром Разумкова.
Читайте також Україна стала партнером НАТО: у Міноборони назвали всі переваги
Шлях до Євросоюзу
- "за" вступ до Євросоюзу віддали б свої голоси 57,7% опитаних;
- "проти" – 26,9%;
- 5,8% респондентів заявили, що не брали б участі в референдумі.
Підтримка вступу в НАТО
- на референдумі готові підтримати 47,7% респондентів;
- проти проголосували б 32,8%;
- не брали б участі в голосуванні – 6,5% опитаних.
Нагадаємо, на початку червня, за даними КМІС, до вступу в ЄС схилялися 46,1% опитаних українців. Членом НАТО Україну хотіли бачити 41,9% опитаних українців.