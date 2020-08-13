Понад половина українців готова проголосувати за вступ України в Євросоюз, якщо референдум відбудеться вже незабаром. Вступ в НАТО готові підтримати трохи менше опитаних.

Українці більше підтримують вступ країни в ЄС, ніж у НАТО, свідчать результати опитування, проведеного спільно центром Socis і Центром Разумкова.

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Шлях до Євросоюзу

"за" вступ до Євросоюзу віддали б свої голоси 57,7% опитаних;

"проти" – 26,9%;

5,8% респондентів заявили, що не брали б участі в референдумі.

Підтримка вступу в НАТО

на референдумі готові підтримати 47,7% респондентів;

проти проголосували б 32,8%;

не брали б участі в голосуванні – 6,5% опитаних.

Нагадаємо, на початку червня, за даними КМІС, до вступу в ЄС схилялися 46,1% опитаних українців. Членом НАТО Україну хотіли бачити 41,9% опитаних українців.

Важливо! У червні Україна набула статусу партнера з розширеними можливостями НАТО.