Байден направил в Конгресс письмо о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Джозеф Байден направил в Конгресс США письма о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Эти документы были обнародованы 2 июля.

На сайте Белого дома эти письма были опубликованы раздельно. Там отмечено, что президент США отчитывается о присоединении двух государств к Альянсу.

Заметьте Для Украины очень важно вступление Финляндии и Швеции в НАТО, – военный эксперт назвал причины

Подробнее о содержании писем Байдена

Джозеф Байден подписал эти письма в день публикации. Это означает, что в Штатах уже выполнили большинство формальных обязанностей, необходимых для присоединения двух государств к Североатлантическому Альянсу.

Я предоставляю отчет о присоединении Финляндской Республики к Организации Североатлантического договора, подготовленный в соответствии с Резолюцией о совете и согласии на ратификацию протоколов к Североатлантическому договору,

– написал в одном из писем президент.

Идентичный текст находился в сообщении о Королевстве Швеция.

Страны долго не могли вступить в НАТО

Швеция и Финляндия подали заявки в Альянс еще 18 мая. Однако власти Турции заявили, что будут блокировать присоединение. Причиной этому послужило то, что эти скандинавские страны осудили вторжение Турции в Сирию в 2019 году.

Они заявили о своей поддержке Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической организацией. Однако некоторое время шли переговоры, и 28 июня Турция согласилась на вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

В то же время Путин верит, что он равноценный соперник НАТО: смотрите видео