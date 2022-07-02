На сайті Білого дому ці листи були опубліковані окремо. Там вказано, що президент США звітується про приєднання двох держав до Альянсу.

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Детальніше про зміст листів Байдена

Джозеф Байден підписав ці листи у день їхньої публікації. Це означає, що в Штатах вже виконали більшість формальних обов'язків, які потрібні для приєднання двох держава до Північноатлантичного Альянсу.

Я надаю звіт про приєднання Фінляндської Республіки до Організації Північноатлантичного договору, підготовлений відповідно до Резолюції про пораду та згоду на ратифікацію протоколів до Північноатлантичного договору,

– написав в одному з листів президент.

Ідентичний текст був у повідомленні про Королівство Швеція.

Країни довго не могли вступити в НАТО

Швеція та Фінляндія подали свої заявки в Альянс ще 18 травня. Проте влада Туреччини заявила, що блокуватиме приєднання. Причиною цьому слугувало те, що ці скандинавські країни засудили вторгнення Туреччини в Сирію у 2019 році.

Вони заявили про свою підтримку Робочої партії Курдистану, яку Туреччина вважає терористичною організацією. Проте певний час тривали переговори та 28 червня Туреччина погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.

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