Таку думку висловив в ефірі 24 каналу керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він вболіває, щоб і Швеція, і Фінляндія якнайшвидше вступили до НАТО. Тоді в Росії виникнуть певні проблеми, які можуть позитивно вплинути, зокрема, на Україну.

Важливо Путін на промові у день Росії цинічно висловив "гордість" і знову порівняв себе з Петром I

Чудовий хід на противагу Путіну

За словами Олександра Мусієнка, при вступі Фінляндії та Швеції Альянс отримає низку важливих переваг. Насамперед вони зможуть в разі потреби повністю закрити весь Балтійський флот Росії. Він опиниться буквально прикутим до Фінської затоки.

Це буде чудовий удар по амбіціях Путіна, який нещодавно в черговий раз порівняв себе з Петром І. Останній свого часу взагалі воював зі Швецією. Тепер його послідовника можуть змусити "втискати" власні кораблі у Балтійському морі.

Хочу нагадати, що Петро І не допускав і навпаки боровся з домінуванням Швеції. Тому найкращим ударом по путінському агресивному неоімпералізму було б прийняття Швеції та Фінляндії в НАТО. Це допоможе обмежити спроможності та потужності Росії в Балтійському морі, – наголосив Мусієнко.

Він додав, що це змусить Росію перекинути частину власник військ на свої північно-західні рубежі. Відповідно може послабитися тиск на Україну.

Олександр Мусієнко наголосив, що до Швеції та Фінляндії застосували пришвидшену процедуру вступу. Він сподівається, що в майбутньому, після перемоги, такий самий шлях буде і в України.

До теми – Чому світ не закінчить війну, надавши Україні зброю – Мусієнко

Швеція та Фінляндія можуть стати членами НАТО

У травні Швеція та Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО. За процедурою усі 30 держав-представників мають дати свою згоду. Але наразі Туреччина погрожує накласти вето.

Серед вимог – відмова від підтримки робітничої партії Курдистану та інших організацій, які Туреччина вважає терористичними; заборона на курдські демонстрації, "комплексна боротьба з тероризмом" тощо. Наразі ці питання обговорюють. Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане впевнений, що Швеція та Фінляндія зможуть вступити до НАТО.

Напередодні Володимир Путін почав розповідати маячню, що росіяни зараз живуть в таку епоху, коли "повертають та закріплюють втрачене". Він навіть порівняв себе з Петром І і поділився схибленими погляди на його правління.

За його словами, Петро І розпочав Північну війну не для того, щоб завоювати частину Швеції. Він просто хотів відвоювати "свої" території. Так Путін цинічно виправдовує і війну проти України.