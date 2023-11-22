Юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан рассказала 24 Каналу, что эти действия антикоррупционных органов свидетельствуют о том, что в Украине нет неприкосновенных. Также есть в нашей стране институции, которые способны ловить взяточников с поличным, несмотря на их высокие должности и принадлежность к определенным политическим силам.

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Штат НАБУ необходимо увеличить

Однако для того, чтобы разоблачение подобных коррупционных схем происходило чаще и системнее, необходимо внести ряд законодательных изменений, которых требуют системно европейские партнеры.

Для этого необходимо институционально усилить антикоррупционные органы. Такой шаг 21 ноября сделала Верховная Рада, когда приняла законопроект об увеличении штата детективов Национального антикоррупционного бюро.

Штат НАБУ необходимо было увеличить, потому что он из всех правоохранительных органов Украины имел наименьшую численность – 700 человек.

"Расследованиями топ-коррупции из этих 700 занимались только 250 детективов. Им физически было невозможно разоблачать всех коррупционеров. Поэтому это решение давно зрело, и хорошо, что Верховная Рада сделала шаг к решению этой проблемы", – подчеркнула юрист.

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Нужна реформа САП

Однако необходимы и другие реформы, в частности Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Даже послы G7 опубликовали письмо, в котором потребовали выполнения этой реформы.

Важно! Законопроект по реформированию САП был разработан в соответствии с обязательствами Украины перед Международным валютным фондом. Этот законопроект в случае его принятия должен был изменить статус САП и сделать ее независимой от Офиса Генпрокурора.

Также послы G7 и общественность требуют отмены так называемых "правок Лозового", которые предусматривают сроки в уголовном процессе, безосновательно ограничивающие возможности следствия и приводящие к закрытию дел топ-коррупции. Именно эти "правки Лозового" должны стать частью реформы САП. Однако народные депутаты отказываются отменять эти нормы.

"Мы стали свидетелями того, как депутаты понимают, если какие-то нормы помогут им в будущем избежать ответственности из-за определенных манипуляций, они делают все для того, чтобы не голосовать за соответствующие законопроекты", – отметила Елена Щербан.

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