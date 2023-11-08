Согласно отчету Еврокомиссии о проведении реформ в Украине, еще 3 отрасли нуждаются в дальнейшем внимании. Речь идет о противодействии коррупции, антиолигархическому законодательству и права национальных меньшинств.

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Как оценивают успехи Украины в борьбе с коррупцией

Еврокомиссии соглашается, что у Украины есть некоторые успехи в борьбе против коррупции. К этому привело, в частности, и выполнение Киевом рекомендаций ЕС, предоставленных вместе с объявлением кандидатского статуса.

"Новые руководители НАБУ и САП, которые были назначены в марте 2023 года и в июле 2022 года прозрачным и меритократическим способом. Со времени их назначения уровень сотрудничества между этими ведомствами увеличился, равно как и количество расследований коррупции высокого уровня", – говорится в отчете Еврокомиссии.

Также в ЕС отметили возврат обязательного электронного декларирования, которое с началом полномасштабного вторжения было приостановлено.

Что еще нужно сделать в антикоррупционной сфере

Несмотря на вышеуказанные успехи, Еврокомиссия также ожидает от Киева новых мероприятий.

"Украине следует продолжать движение к убедительному списку расследований, обвинений и вынесения приговоров по делам о коррупции наивысшего уровня вместе с конфискацией незаконно полученного имущества. Также необходимы меры по укреплению материального и процессуального уголовного права", – отметили в ЕС.

Обратите внимание! Как объясняет Центр противодействия коррупции, этой формулировкой Еврокомиссия может намекать на необходимость отмены так называемых "правок Лозового", согласно которым расследование коррупционных дел ограничено в сроке. Если же следователи не укладываются в срок расследования, суд обязан закрыть коррупционное дело. Эти нормативы были приняты еще в каденции Петра Порошенко, однако действующая власть также не отменила их полностью. Поэтому некоторые топкоррупционеры смогли избежать наказания, в частности по делу о тарифе "Роттердам+", когда Нацкомиссия по регулированию энергетики и ДТЭК закладывали в цену на уголь его стоимость в Нидерландах.

Также, по мнению Еврокомиссии, для того чтобы помочь антикоррупционным органам справиться с большим потоком коррупционных дел, Украина должна расширить их штат, прописанный в законодательстве. Любопытно, что аналогичную рекомендацию Киеву предоставляли также и США в своем письме к правительству.