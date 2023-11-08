Згідно зі звітом Єврокомісії про проведення реформ в Україні, ще 3 галузі потребують подальшої уваги. Йдеться про протидію корупції, антиолігархічне законодавство та права національних меншин.
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Як оцінюють успіхи України в боротьбі з корупцією
Єврокомісії погоджується, що Україна має деякі успіхи в боротьбі проти корупції. До цього призвело, зокрема, і виконання Києвом рекомендацій ЄС, наданих разом із оголошенням про кандидатський статус.
"Нові очільники НАБУ та САП, яких було призначено в березні 2023 року та в липні 2022 року в прозорий та меритократичний спосіб. З часу їхнього призначення рівень співпраці між цими відомствами збільшився, як і кількість розслідувань корупції високого рівня", – зазначено у звіті Єврокомісії.
Також в ЄС відзначили повернення обов'язкового електронного декларування, яке із початком повномасштабного вторгнення було призупинене.
Що ще потрібно зробити в антикорупційній сфері
Попри зазначені вище успіхи, Єврокомісія також очікує від Києва нових заходів.
"Україні варто продовжувати рух до переконливого списку розслідувань, обвинувачень та винесення вироків у справах про корупцію найвищого рівня разом із конфіскацією незаконно отриманого майна. Також необхідні заходи для зміцнення матеріального та процесуального кримінального права", – зазначили у ЄС.
Також, на думку Єврокомісії, для того, щоб допомогти антикорупційним органам впоратись з великим потоком корупційних справ, Україна має розширити їхній штат, прописаний у законодавстві. Цікаво, що аналогічну рекомендацію Києву надавали також і США у своєму листі до уряду.