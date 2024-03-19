Открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС в ближайшее время не будет, – источник

Европейская комиссия завершила подготовку предложений по переговорной рамке для Украины. Однако сейчас сообщается, что на этой неделе она согласована не будет.

Европейский Совет не согласует переговорную рамку во время встречи на этой неделе. Решение об официальном открытии переговоров может быть принято до конца июня. Об этом вне записи сообщил высокопоставленный чиновник ЕС корреспонденту 24 Канала в Брюсселе.

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Могут возникнуть дополнительные условия

Послы ЕС уже ознакомились с устной оценкой от Еврокомиссии по выполнению необходимых реформ Киевом. Однако, по словам собеседника, в ЕС не было специального графика, когда именно лидеры должны согласовать переговорную рамку для Украины.

Собеседник пояснил, что проект рамок – это технический документ, с которым должны детально ознакомиться 27 стран – членов ЕС. Делегации стран евроблока будут рассматривать каждую главу рамок отдельно, поэтому это может занять определенное время.

Во время переговоров с Украиной, Грузией, Молдовой могут возникнуть дополнительные условия или вопросы, которые необходимо поднять,

– объяснил задержку высокопоставленный чиновник ЕС.

Собеседник привел пример Сербии, когда главу 35-ю об отношениях с Косово государства – члены ЕС обсуждали месяцами. Поскольку не все государства-члены проработали представленный проект переговорных рамок, их согласование на этой неделе не ожидается.

"В марте Евросовет не будет принимать окончательное решение по этим переговорным рамкам. Все, что связано с расширением (ЕС – 24 Канал), – требует единодушия. Поэтому это достаточно тяжелый процесс", – сказал чиновник на условиях анонимности.

А как насчет Венгрии?

Высокопоставленный дипломат ожидает, что согласование переговорных рамок произойдет в ближайшие месяцы. На вопрос, будут ли они утверждены до председательства Венгрии в Совете ЕС, собеседник ответил: "Да, процесс начнется".

Источник считает, что во время председательства в Совете Будапешту будет труднее блокировать переговоры и соответствующие решения потому, что на эти полгода страна должна быть "нейтральной и председательствовать добросовестно".

Итак, у вас есть 26 стран, которые просят решить этот вопрос. Ваш моральный и профессиональный долг, как председательствующего, заключается в том, чтобы рассмотреть эту тему. Это то, что вы должны делать,

– ответил дипломат о роли Венгрии.

Европейские лидеры не согласуют переговорную рамку для Украины на этой неделе: основное