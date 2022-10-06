Окончательное вступление Украины в ЕС может состояться раньше, чем в 2030 году

Процесс вступления Украины в Евросоюз завершится к 2030 году. Сейчас есть определенные силы, которые противятся началу переговоров о членстве нашей страны в ЕС.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, пока продолжаются обсуждения о начале переговоров.

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Украина может вступить в ЕС до 2030 года

По словам Стефанишиной, продолжается диалог с Европейским Союзом относительно начала формальных переговоров о членстве Украины в 2023 году. Она добавила, что есть отдельные силы, которые этому противятся.

Трудно, но если сильно постараться, мы сможем начать переговоры в 2023 году. Это зависит также от Евросоюза,

– заметила вице-премьер.

Она отметила, что вопросом также является процедура начала переговоров, которая должна соответствовать историческим вызовам и одновременно не противоречить процедурам ЕС.

"Мы сейчас обсуждаем со всеми то, как начать переговоры. Абсолютное большинство стран ЕС уверено, что переговоры можно начать в 2023 году, но сейчас мы разрабатываем хореографию этого процесса", – заявила Стефанишина.

Представитель правительства уверяет, что окончательное вступление Украины в ЕС состоится раньше, чем в 2030 году.

"Это 100%. (Окончательное вступление – 24 канал) в этой декаде – это даже поздно. Я думаю, что в этой декаде мы уже будем баллотироваться в Европейский парламент, и некоторые из действующих переговорщиков будут членами Еврокомиссии", – подытожила вице-премьер.

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