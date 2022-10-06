Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. За її словами, поки тривають перемовини про початок переговорів.

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Україна може вступити в ЄС до 2030 року

За словами Стефанішиної, наразі триває діалог з Європейським Союзом щодо початку формальних переговорів про членство України у 2023 році. Вона додала, що є окремі сили, які цьому опираються.

Важко, але, якщо сильно постаратися, ми зможемо почати перемовини у 2023 році. Це залежить також від Євросоюзу,

– зауважила віцепрем'єрка.

Вона зазначила, що питанням є також процедура початку перемовин, яка має відповідати історичним викликам і водночас не суперечити процедурам ЄС.

"Ми зараз ведемо з усіма перемовини про те, як почати перемовини. Абсолютна більшість країн ЄС впевнена, що перемовини можна розпочати у 2023 році, але зараз ми розробляємо хореографію цього процесу", – заявила Стефанішина.

Представниця уряду запевняє, що остаточний вступ України в ЄС відбудеться раніше ніж у 2030 році.

"Це 100%. (Остаточний вступ – 24 канал) у цій декаді – це навіть запізно. Я думаю, що в цій декаді ми вже будемо балотуватися в Європейський парламент, і дехто з чинних перемовників буде членом Єврокомісії", – підсумувала віцепрем'єрка.

Зверніть увагу! Україна разом з Іспанією та Португалією подала заявку на проведення ЧС-2030. Президент Володимир Зеленський зазначив, що ця заявка має символічне значення, натякнувши на членство України в ЄС. Наша держава вже має статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Однак зазвичай шлях в ЄС триває кілька років.

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