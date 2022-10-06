Так, Україна з Іспанією та Португалією подали заявку на проведення ЧС-2030. Зеленський прокоментував це у традиційному зверненні.

До теми Україна спільно з Іспанією та Португалією подали заявку на проведення ЧС-2030

Зеленський пояснив символізм

Президент переконаний, що шанс на схвалення заявки – досить високий. Він зауважив, що країни відповідають критеріям, яких необхідно дотримуватись, аби проводити чемпіонат. Однак річ не тільки у цьому.

Справа ще й у тому, що буде дуже символічно, коли 3 країни Європейського союзу зможуть разом провести Чемпіонат світу,

– заявив Зеленський.

Нагадаємо, що Україна має статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Однак зазвичай шлях в ЄС триває кілька років. Зокрема, Єврокомісія зазначала, що процес приєднання України відбуватиметься за однаковими умовами та правилами, як і для усіх.

Що відомо про заявку України на проведення ЧС

5 жовтня повідомили, що Україна приєдналась до заявки Португалії та Іспанії на проведення Чемпіонату світу з футболу-2030. Серед претендентів на проведення Чемпіонату – заявка Саудівської Аравії, Єгипту та Греції, а також представники Південної Америки.

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