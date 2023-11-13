Переговоры по вступлению Украины в Евросоюз: Кулеба рассказал, начнутся ли до нового года

Наше государство продолжает делать шаги навстречу вступлению в Евросоюз. Дмитрий Кулеба ответил, когда стартуют переговоры по поводу самого вступления.

В эфире телемарафона глава МИД Украины отметил, что начать переговоры о вступлении в Европейский союз наше государство планирует в ближайшее время. По словам Дмитрия Кулебы, говорится о начале 2024 года.

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В начале 2024 года, но без конкретных дат

Глава МИД отметил, что вряд ли переговоры начнутся на Рождество. А все потому, что в Европе с 20 числа празднуют и уходят в отпуск.

Мы говорим о начале переговоров уже в начале следующего года. Но "в начале" в широком понимании, а не в первый месяц,

– уточнил Кулеба.

В то же время, он отметил, что есть четкое понимание временных рамок. Когда для проведения переговоров представится "первая возможность".

Намек содержится в решении самой Европейской комиссии, где написано, что до марта Европейская комиссия представит еще один отчет о выполнении Украиной пожеланий, которые содержатся в нынешнем отчете. Поэтому это не ориентир, но и намек со стороны самой Европейской комиссии,

– отметил Кулеба.

Украина и переговоры по вступлению в ЕС