Переговоры по вступлению Украины в Евросоюз: Кулеба рассказал, начнутся ли до нового года
Наше государство продолжает делать шаги навстречу вступлению в Евросоюз. Дмитрий Кулеба ответил, когда стартуют переговоры по поводу самого вступления.
В эфире телемарафона глава МИД Украины отметил, что начать переговоры о вступлении в Европейский союз наше государство планирует в ближайшее время. По словам Дмитрия Кулебы, говорится о начале 2024 года.
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В начале 2024 года, но без конкретных дат
Глава МИД отметил, что вряд ли переговоры начнутся на Рождество. А все потому, что в Европе с 20 числа празднуют и уходят в отпуск.
Мы говорим о начале переговоров уже в начале следующего года. Но "в начале" в широком понимании, а не в первый месяц,
– уточнил Кулеба.
В то же время, он отметил, что есть четкое понимание временных рамок. Когда для проведения переговоров представится "первая возможность".
Намек содержится в решении самой Европейской комиссии, где написано, что до марта Европейская комиссия представит еще один отчет о выполнении Украиной пожеланий, которые содержатся в нынешнем отчете. Поэтому это не ориентир, но и намек со стороны самой Европейской комиссии,
– отметил Кулеба.
Украина и переговоры по вступлению в ЕС
- Обратим внимание на то, что на прошлой неделе Еврокомиссия обнародовала отчет. В нем речь шла о прогрессе нашего государства и других стран на пути в Европейский Союз.
- В документе также зафиксировано предложение. Рекомендуется начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что нашему государству удалось выполнить 90% всех условий, необходимых для этого.
- В то же время следует понимать, что для начала переговоров за эту инициативу должны быть все лидеры стран-членов Евросоюза. Этот вопрос они рассмотрят на саммите 14 декабря.
- Заметим, что есть, по меньшей мере, одна страна, которая будет пытаться вставлять палки в колеса. Речь идет о Венгрии. Будапешт уже заявил, что не поддерживает старт переговорного процесса по поводу вступления нашего государства в Евросоюз.