Орбан не будет блокировать движение Украины в ЕС: Макрон назвал условие, озвученное премьером Венгрии

14 декабря Европейский Совет принял решение о старте переговоров по вступлению Украины в ЕС. Макрон заявил, что Орбан не будет блокировать движение нашей страны, когда мы выполним все условия.

Об этом Эммануэль Макрон рассказал во время пресс-конференции в Брюсселе. Он отметил, что Виктор Орбан лично пообещал, что не будет блокировать вступление Украины в Евросоюз при условии, что наше государство выполнит все условия, поставленные Еврокомиссией.

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Орбан пообещал не препятствовать

Эммануэля Макрона спросили о заявлениях венгерского премьера о том, что он может блокировать движение Украины к членству в Евросоюзе. На это президент Франции ответил: "Я спросил его (Орбана – 24 Канал), и он сказал, если Украина выполнит семь условий (Еврокомиссии – 24 Канал), он не будет блокировать".

Также президент Франции выразил надежду, что премьер-министр Венгрии не "возьмет Европу в заложники" на последующих этапах ведения переговоров с нашим государством.

Следующие месяцы будут решающими для Европы и для Венгрии,

– подчеркнул он.

Старт переговоров с Украиной по вступлению в Евросоюз

Собственно вечером 14 декабря глава Европейского Совета Шарль Мишель принес радостную для украинцев весть. Он сообщил, что начались переговоры по вступлению Украины в Европейский Союз.

Европейский Совет решил начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой,

– отметил Мишель.

Как отметили источники 24 Канала в Брюсселе, никто не выступал против этого решения. Позже стало известно, что перед голосованием Виктора Орбана попросили выйти из зала за кофе. Следовательно, остальные 26 стран-членов единогласно проголосовали.

Мы хотим поддержать Украину, это очень мощный политический сигнал и решения для украинского народа.

– подчеркнул Шарль Мишель, общаясь с журналистами.

Также Шарль Мишель отметил, что ЕС предоставил Грузии статус кандидата. Что касается Боснии и Герцоговины, то переговоры с ней стартуют тогда, когда страна достигнет необходимого уровня соответствия критериям членства. Шарль Мишель пригласил комиссию доложить до марта 2024, чтобы принять соответствующее решение.