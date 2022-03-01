Вступление Украины в ЕС – основное средство прекращения войны, – Арестович

Сегодня, 1 марта, на заседании Европарламента рассматривается заявка Украины на членство в Евросоюзе. Алексей Арестович считает, что немедленное вступление Украины в ЕС – основное средство прекращения войны.

Такое мнение он озвучил в эфире 24 канала.

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"Президент задал перед Европой такой вопрос – мы просим и требуем немедленного вступления в Евросоюз. И это будет основным средством прекращения войны, потому что Россия не будет воевать с государством ЕС. Это лучше всего", – считает Арестович.

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