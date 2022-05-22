Вступление Украины в ЕС, вероятно, займет 15 или 20 лет, – министр делегатов при МИД Франции

Вскоре Украина узнает решение Еврокомиссии о вступлении нашей страны в ЕС. Некоторые скептики считают, что процесс будет длительным.

Украина надеется на скорейшее присоединение к европейской семье. Наша страна показала, что готова отстаивать демократические ценности и противостоять такой угрозе, как Россия.

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Вступление Украины в ЕС: прогноз из Парижа

Государственный секретарь Франции по делам Европы Клеман Бон считает, что процесс вступления Украины в ЕС будет не слишком скорым. По его прогнозам Украина станет полноправным членом ЕС через годы.

Надо быть честными. Если мы скажем, что Украина вступит в ЕС через 6 месяцев, 1 или 2 года – это будет ложь. Вероятно, это займет 15 – 20 лет. Но мы обязаны создать такой политический проект, в котором украинцы смогут участвовать,

– заявил Бон.

Вступление Украины в ЕС: коротко о последних событиях

Президент Франции продвигает свою идею нового европейского сообщества. Он стремится создать "Европейское политическое сообщество", которое станет дополнением к ЕС, но не его альтернативой. Именно в этом проекте Макрон предлагает место Украине. Туда также должны войти другие демократические страны, стремящиеся стать членами ЕС.

Европарламент принял решение об отмене пошлин на украинские товары. Таким образом Европа хочет помочь украинской экономике, которая страдает из-за нападения России.

Уже в июне Еврокомиссия должна дать свой ответ по поводу вступления Украины в ЕС. Ожидается, что мы получим статус кандидата на вступление, но о полноправном членстве пока речь не идет. В частности, Европа опасается, что война отважных украинцев с российскими оккупантами может затянуться. Кроме того, ЕС будет нести ответственность за экономическую ситуацию в Украине, которая после войны и разрушений будет нуждаться в большой поддержке. Поэтому инициатива Макрона может воплотиться в реальность, ведь она направлена на предоставление "политической Европы" без членства ЕС.

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