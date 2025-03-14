Зеленский назвал единственную страну, которая блокирует вступление Украины в ЕС

Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в Евросоюз блокирует только одна страна. И это Венгрия.

Об этом президент Украины сказал во время встречи с журналистами, передает 24 Канал.

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Что сказал Зеленский о Венгрии и вступлении Украины в ЕС

Владимир Зеленский отметил, что конечным соглашением окончания войны будут также экономические гарантии для Украины.

Пункт №1 экономических гарантий для Украины – членство в ЕС. Без альтернатив и без обсуждения. Ни США, ни члены Европейского Союза, которые также об этом знают, никто не против. Все поддерживают это, кроме одной страны,

– подчеркнул украинский лидер.

В то же время президент спрогнозировал, что в момент принятия окончательного решения Венгрия "будет смотреть на политику США".

"Что касается Европейского Союза: решение о членстве Украины в ЕС блокирует одна страна. Эта страна – Венгрия", – сказал Зеленский.

Что предложила Эстония для противодействия Венгрии в ЕС

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что именно из-за требований Венгрии затянулось продление санкционного списка ЕС на шесть месяцев. Для принятия решения пришлось исключить из списка трех российских олигархов.

"По политическим соображениям Венгрия поставила продление санкций в зависимость от исключения из перечня российских бизнесменов Вячеслава Кантора, Михаила Дегтярева и Гульбахор Исмаиловой", – подчеркнул он.

Цахкна подчеркнул, что нет оснований для снятия или ослабления санкций против России, ведь она не отказалась от своей цели – захватить Украину и изменить европейскую архитектуру безопасности. Поэтому эстонский дипломат призвал приостановить право голоса Венгрии в Совете Европейского Союза.

Венгрия систематически действует против общих интересов безопасности Европы, поэтому мы должны быстро сделать конкретные шаги и двигаться дальше по процедуре статьи 7, что предусматривает приостановление права голоса Венгрии,

– добавил глава МИД Эстонии.

Справка! Статья 7 Договора о Европейском Союзе позволяет прекратить действие отдельных прав государства-члена в случае серьезного и длительного нарушения им основополагающих ценностей ЕС.