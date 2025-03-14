Зеленский назвал единственную страну, которая блокирует вступление Украины в ЕС
- Владимир Зеленский заявил, что Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС, тогда как остальные страны поддерживают это решение.
- Тсахкна предложил рассмотреть применение статьи 7, чтобы приостановить право голоса Венгрии в Совете Европейского Союза из-за ее действий против общих интересов безопасности Европы.
Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в Евросоюз блокирует только одна страна. И это Венгрия.
Об этом президент Украины сказал во время встречи с журналистами, передает 24 Канал.
К теме Зеленский рассказал, повлияла ли пауза в обмене разведданными на ситуацию на фронте
Что сказал Зеленский о Венгрии и вступлении Украины в ЕС
Владимир Зеленский отметил, что конечным соглашением окончания войны будут также экономические гарантии для Украины.
Пункт №1 экономических гарантий для Украины – членство в ЕС. Без альтернатив и без обсуждения. Ни США, ни члены Европейского Союза, которые также об этом знают, никто не против. Все поддерживают это, кроме одной страны,
– подчеркнул украинский лидер.
В то же время президент спрогнозировал, что в момент принятия окончательного решения Венгрия "будет смотреть на политику США".
"Что касается Европейского Союза: решение о членстве Украины в ЕС блокирует одна страна. Эта страна – Венгрия", – сказал Зеленский.
Что предложила Эстония для противодействия Венгрии в ЕС
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что именно из-за требований Венгрии затянулось продление санкционного списка ЕС на шесть месяцев. Для принятия решения пришлось исключить из списка трех российских олигархов.
"По политическим соображениям Венгрия поставила продление санкций в зависимость от исключения из перечня российских бизнесменов Вячеслава Кантора, Михаила Дегтярева и Гульбахор Исмаиловой", – подчеркнул он.
Цахкна подчеркнул, что нет оснований для снятия или ослабления санкций против России, ведь она не отказалась от своей цели – захватить Украину и изменить европейскую архитектуру безопасности. Поэтому эстонский дипломат призвал приостановить право голоса Венгрии в Совете Европейского Союза.
Венгрия систематически действует против общих интересов безопасности Европы, поэтому мы должны быстро сделать конкретные шаги и двигаться дальше по процедуре статьи 7, что предусматривает приостановление права голоса Венгрии,
– добавил глава МИД Эстонии.
Справка! Статья 7 Договора о Европейском Союзе позволяет прекратить действие отдельных прав государства-члена в случае серьезного и длительного нарушения им основополагающих ценностей ЕС.