Алексей Данилов подчеркнул, что вступление Украины в НАТО без оккупированных территорий невозможно. Также чиновник отметил, что говорить о "частичном членстве" некорректно.

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"Это невозможно"

"Мы единый организм. Мы не можем часть тела передать, а вторую где-то там забыть. Это абсолютно нерабочая конструкция. Я не знаю, у кого в голове такие не совсем корректные мысли появляются. Потому что это просто невозможно", – подчеркнул Данилов.

В Основном законе нашего государства – Конституции четко закреплена необратимость европейского и евроатлантического курса Украины.

Территориальная цельность Украины признана всеми цивилизованными странами мира. Поэтому говорить о том, что одна часть уйдет в одну сторону, а другая часть будет чего-то ждать, – некорректно,

– заметил секретарь СНБО.

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Что именно сказал Расмуссен

Бывший генсек заявил, что вопрос членства Украины в НАТО нельзя снова откладывать на следующий год. Расмуссен подчеркнул, что пора пригласить наше государство в Альянс. Заметил, что нужна новая архитектура европейской безопасности, где Украина будет в самом сердце НАТО.

Андерс Фог Расмуссен убежден, что сценарий "частичного членства" Украины не будет означать заморозку войны, а скорее станет предостережением России, что агрессор не может помешать присоединению нашего государства к Североатлантическому альянсу.

Важно! Украина не станет членом НАТО, пока идет война. Согласно 5 статье договора Североатлантического Союза, все страны-члены должны стать на активную защиту государства, находящегося в конфликте.