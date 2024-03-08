По мнению экс-премьера Великобритании, Путин разрушил единственный аргумент против того, чтобы Украина стала членом НАТО. Поэтому необходимо найти способ, чтобы начать вступление Украины в Североатлантический альянс, даже если границы нестабильны.

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Борис Джонсон о вступлении Украины в НАТО

Борис Джонсон стал членом Международной рабочей группы по вопросам евроатлантической интеграции Украины, которая должна подготовить аргументы скорейшего вступления Украины в НАТО. Их должны представить на Вашингтонском саммите.

По его мнению, проблема присоединения Украины к Североатлантическому альянсу вызвана тем, что Запад десятилетиями не мог четко определить, что такое Украина и какое место она занимает в евроатлантической архитектуре безопасности.

Теперь ответ понятен – Украина должна быть в НАТО. Мы попытались жить, когда Украина не была в НАТО, давайте признаем: это была катастрофа,

– отметил Джонсон.

По его мнению, больше не осталось аргументов против евроатлантической интеграции Украины.

"Путин разрушил единственный аргумент против того, чтобы Украина была в НАТО, потому что аргумент против того, чтобы Украина была в НАТО, был не провоцировать Россию", – добавил экс-премьер.

Также ему сложно представить, что Россия может стать еще более угрожающей чем сейчас. Ведь трудно представить что-то более варварское, чем то, что делает Россия сегодня.

Основная сложность евроатлантической интеграции Украины заключается в том, что страна находится в состоянии войны, а ее границы нестабильны. По мнению Джонсона, необходимо искать аргументы, чтобы разорвать этот замкнутый круг.

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