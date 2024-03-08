По мнению экс-премьера Великобритании, Путин разрушил единственный аргумент против того, чтобы Украина стала членом НАТО. Поэтому необходимо найти способ, чтобы начать вступление Украины в Североатлантический альянс, даже если границы нестабильны.
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Борис Джонсон о вступлении Украины в НАТО
Борис Джонсон стал членом Международной рабочей группы по вопросам евроатлантической интеграции Украины, которая должна подготовить аргументы скорейшего вступления Украины в НАТО. Их должны представить на Вашингтонском саммите.
По его мнению, проблема присоединения Украины к Североатлантическому альянсу вызвана тем, что Запад десятилетиями не мог четко определить, что такое Украина и какое место она занимает в евроатлантической архитектуре безопасности.
Теперь ответ понятен – Украина должна быть в НАТО. Мы попытались жить, когда Украина не была в НАТО, давайте признаем: это была катастрофа,
– отметил Джонсон.
По его мнению, больше не осталось аргументов против евроатлантической интеграции Украины.
"Путин разрушил единственный аргумент против того, чтобы Украина была в НАТО, потому что аргумент против того, чтобы Украина была в НАТО, был не провоцировать Россию", – добавил экс-премьер.
Также ему сложно представить, что Россия может стать еще более угрожающей чем сейчас. Ведь трудно представить что-то более варварское, чем то, что делает Россия сегодня.
Основная сложность евроатлантической интеграции Украины заключается в том, что страна находится в состоянии войны, а ее границы нестабильны. По мнению Джонсона, необходимо искать аргументы, чтобы разорвать этот замкнутый круг.
Вступление Украины в НАТО: последние новости
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк уверен во вступлении Украины в НАТО. По его мнению, именно Украина станет новым костяком альянса, ведь такого опыта непосредственной войны как в Украине не будет ни у кого, – подробнее в материале 24 Канала.
- Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане заявил, что Украина станет частью Североатлантического альянса, однако пока нельзя сказать, когда именно это произойдет. Он отметил, что НАТО будет продолжать предоставлять оружие и избегать эскалации в отношениях с Россией.
- Также известно, что в январе прошлого года премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что будет блокировать членство Украины в Североатлантическом Альянсе. По его словам, это будет означать начало Третьей мировой войны.