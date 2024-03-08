На думку експрем'єра Великої Британії, Путін зруйнував єдиний аргумент проти того, щоб Україна стала членом НАТО. Тому необхідно знайти спосіб, щоб розпочати вступ України до Північноатлантичного альянсу, навіть якщо кордони нестабільні.

Дивіться також Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України в Британії

Борис Джонсон про вступ України до НАТО

Борис Джонсон став членом Міжнародної робочої групи з питань євроатлантичної інтеграції України, яка має підготувати аргументи якнайшвидшого вступу України в НАТО. Їх мають представити на Вашингтонському саміті.

На його думку, проблема приєднання України до Північноатлантичного альянсу викликана тим, що Захід десятиліттями не міг чітко визначити, що таке Україна і яке місце вона займає в євроатлантичній архітектурі безпеки.

Тепер відповідь зрозуміла – Україна повинна бути в НАТО. Ми спробували жити, коли Україна не була в НАТО, давайте визнаємо: це була катастрофа,

– зазначив Джонсон.

На його думку, більше не залишилося аргументів проти євроатлантичної інтеграції України.

"Путін зруйнував єдиний аргумент проти того, щоб Україна була в НАТО, тому що аргумент проти того, щоб Україна була в НАТО, був не провокувати Росію", – додав експрем'єр.

Також йому складно уявити, що Росія може стати ще більш загрозливою ніж зараз. Важко уявити щось більш варварське, ніж те, що робить Росія сьогодні.

Основна складність євроатлантичної інтеграції України полягає в тому, що країна перебуває в стані війни, а її кордони нестабільні. На думку Джонсона, необхідно шукати аргументи, щоб розірвати це замкнене коло.

Вступ України в НАТО: останні новини