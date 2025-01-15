Настаиваю, чтобы страны НАТО выдали Украине приглашение к членству в Альянсе, – Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заверил о постоянной и настойчивой поддержке Украины в ее стремлении стать частью Европейского Союза и НАТО. Он также отметил, что будет настаивать на том, чтобы Альянс выдал Киеву официальное приглашение к членству.

Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Варшаве. Кроме того, Дуда выразил надежду, что задачи для вступления Украины в ЕС будут выполнены.

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Что Дуда пообещал Зеленскому

Во время выступления Дуда сообщил, что заверил Зеленского в своей постоянной на настойчивой деятельности в поддержке Украины.

После 2022 я инициировал письмо к лидерам НАТО и ЕС, я говорил о необходимости, чтобы Украина получила приглашение к вступлению в ЕС,

– отметил польский лидер.

Он также выразил надежду, что Украина сможет выполнить все задачи для вступления в ЕС.

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"Я надеюсь, что мы сможем выполнить все задачи по вступлению в ЕС. Основа дело – это гарантии, которые могут предоставить страны НАТО, и самая главная гарантия это членство в НАТО. Конечно, это возможно только после прекращения боевых действий", – заявил Дуда.

Кроме того, президент Польши призвал страны НАТО выдать для Украины приглашение к членству в Альянсе. Дуда отметил, что это станет первым шагом к "предоставлению реальных гарантий безопасности".