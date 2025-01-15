Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на совместную пресс-конференцию с Владимиром Зеленским. По его словам, эти диверсии требуют международного сотрудничества для обеспечения безопасности.

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Россия планировала воздушный террор не только против Польши

На пресс-конференции в Варшаве Дональд Туск отметил, что обсуждал с лидерами стран, которые поддерживают Украину, вопрос безопасности в Балтийском море и совместных действий против российских диверсий.

Премьер Польши подчеркнул, что Польша имеет ключевую роль в противодействии российским актам саботажа и диверсий на своей территории.

Польша играет ключевую роль в Европе в противодействии актам саботажа и диверсий, организованным Россией не только на польской территории. Некоторые акты саботажа или подготовки к диверсиям имели весьма драматический характер. Не буду вдаваться в подробности, но могу подтвердить обоснованность этих опасений, что Россия также планировала акты воздушного террора не только против Польши, а и против авиакомпаний во всем мире,

– заявил Туск.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу для встреч с премьер-министром Дональдом Туском и президентом Анджеем Дудой.

Встречи включают обсуждение эксгумации жертв Волынской трагедии, войны, оружия, санкций и ослабление российской энергетики.