Про це розповідає 24 Канал з посиланням на спільну пресконференцію із Володимиром Зеленським. За його словами, ці диверсії потребують міжнародної співпраці для забезпечення безпеки.

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Росія планувала повітряний терор не тільки проти Польщі

На пресконференції у Варшаві Дональд Туск зазначив, що обговорював з лідерами країн, які підтримують Україну, питання безпеки в Балтійському морі та спільних дій проти російських диверсій.

Прем'єр Польщі підкреслив, що Польща має ключову роль у протидії російським актам саботажу і диверсій на своїй території.

Польща відіграє ключову роль у Європі у протидії актам саботажу й диверсій, організованим Росією не лише на польській території. Деякі акти саботажу або підготовки до диверсій мали вельми драматичний характер. Не вдаватимуся в подробиці, але можу підтвердити обґрунтованість цих побоювань, що Росія також планувала акти повітряного терору не тільки проти Польщі, а і проти авіакомпаній у всьому світі,

– заявив Туск.

До слова, президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі для зустрічей з прем'єр-міністром Дональдом Туском і президентом Анджеєм Дудою.

Зустрічі включають обговорення ексгумації жертв Волинської трагедії, війни, зброї, санкцій та послаблення російської енергетики.