У Украины есть лучшая альтернатива НАТО, которую не смогут запретить ни США, ни Россия

Вопрос вступления Украины в НАТО команда Зеленского не снимает с повестки дня, а оставляет его как идеологический. В украинском обществе понимают, что сейчас шансы войти в состав Альянса малы. Поэтому наше государство в дальнейшем все больше и громче будет говорить о возможности создания альтернативных союзов.

Об этом в эфире 24 Канала отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, подчеркнув, что если Россия сегодня так настаивает на том, чтобы Украину не принимали в НАТО, тогда Киев будет стремиться к тому, чтобы Москва не претендовала на участие нашего государства в любых других международных объединениях.

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С какими странами Украина могла бы создать новый альянс?

Сейчас, по убеждению Клочко, Украине необходимо создавать другие военно-политические союзы вместе со странами Европы. Тем более, что Трампу эта история абсолютно неинтересна. Руководитель Центра общественной аналитики не исключает, что он даже участие США в НАТО будет уменьшать, оно может стать скоро минимальным.

Мы можем и должны создавать другой военно-политический блок. Его можно создать со странами Балтии, Финляндией, Польшей, Германией, Великобританией. Никто нам не может этого запретить. Хотел бы, чтобы именно такой сценарий рассматривался в Офисе Президента Украины и реализовывался на практике,

– озвучил Клочок.

Он видит, что это открывает большие перспективы для нашей страны по сохранению ее суверенитета; гарантиям безопасности; неприкосновенности границ хотя бы в тех пределах, в которых Украина будет находиться; возвращение их к тем, что были с 1991 года.

Клочок подытожил, что перспективы появятся, потому что Европа станет сильнее. Сегодня она даже не скрывает то, что заинтересована в членстве двух стран (если не ЕС, то другого объединения): Украины и Турции. Ведь реалии изменились, армия Турции довольно современная, технологическая. А армия Украины уже доказала свою мощь, давая отпор российским захватчикам, которые мечтали "взять Киев за три дня".

Отметим, американский политолог Рамиз Юнус высказал мнение, что Европа может надеяться в случае нападения России на помощь армий Украины и Турции и отметил наличие у них опыта ведения боевых действий. Он подчеркнул, что турецкое войско является более мощным, чем британское или французское, а по численности оно второе в НАТО после США. А ВСУ, по его словам, являются второй армией Европы. Он также рассказал от каких факторов зависят гарантии безопасности ЕС.