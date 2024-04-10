Это действительно приблизит Украину к НАТО: какой проект для Украины обсуждают

Сейчас вообще не говорится, что Украина вступит в НАТО по итогам июльского саммита в Вашингтоне. Но уже обсуждают проект, который приблизит наше государство к Альянсу.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев, отметив, что вступление Украины в НАТО откладывается из-за отсутствия политической воли у ключевого "игрока" – Соединенных Штатов Америки.

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Штаты сейчас находятся в "лихорадке" из-за предстоящих выборов президента. Поэтому они пока не способны принимать волевые решения. Также там есть проблемы с поддержкой собственного лидерства в мире.

Проблема идет из головы. Тот, кто должен принимать ключевое решение, сейчас не способен его принять,

– сказал Краев.

Чего ожидать дальше

Как отметил Краев, лучшим сценарием, который реально приблизит Украину к НАТО, станет проект "дорожной карты", о котором говорит генсек Йенс Столтенберг.

Именно "дорожная карта" вступления в НАТО. Если пока нет политической воли делать приглашение, то давайте сделаем, что на пути вступления Украины не было политического компонента. Это поможет избежать случая, когда условный Трамп, Орбан или Фицо начнут говорить, что не стоит принимать Украину в НАТО, потому что сейчас "плохая погода". От них можно такое ожидать, потому что у них где-то на таком уровне находится уровень политической дискуссии,

– отметил Краев.

"Дорожная карта" будет отличаться от Плана действий по членству в НАТО. ПДЧ – это путь к началу политических переговоров. А проект Столтенберга позволяет выйти как минимум на рамочное соглашение и получить четкие критерии вступления в НАТО.

Это действительно приблизит Украину к НАТО и будет огромным для нас достижением. Это позволит серьезно сузить круг проблем, которые нужно решить перед вступлением в Альянс,

– подчеркнул Краев.

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