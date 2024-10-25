Об этом 24 Каналу сказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, предположив, что побуждает к этому Словению, Испанию и Бельгию.

Важно Зеленский ответил, возможно ли вступление Украины в НАТО "частями"

Почему Словения и Испания против Украины в НАТО

Главный консультант Национального института стратегических исследований считает странным присутствие Словении в данном перечне. Не исключено, что там есть определенные пророссийские силы, связанные, в частности с Сербией. И они подталкивают руководство Словении не предоставлять "зеленый свет" Украине.

Вообще, если подумать так, то если бы не Украина, неизвестно, что было бы сейчас с НАТО,

– заметил Ус.

Он напомнил, до 2022 года были вопросы, нужно ли НАТО вообще. А после полномасштабного вторжения стало понятно, что Украина защищает западные ценности, в том числе и те, на которых основывается Североатлантический альянс. То есть видим, что НАТО получило второе дыхание и благодаря Украине.

Что касается Испании, то, заметил он, там также есть определенные пророссийские взгляды.

Какова позиция Бельгии по вступлению Украины в НАТО

Он предполагает, что Бельгия очень ориентируется на Германию. В общем есть ощущение, что определенные меньшие страны, ориентируются на ведущих игроков, а именно – США и Германию.

Как только ведущие игроки дают "зеленый свет", все остальные сразу говорят: "Хорошо, мы также снимаем все свои возражения",

– заявил Ус.

Главный консультант Национального института стратегических исследований добавил, что нужно постоянно поддерживать диалог с этими странами и объяснять им все плюсы и минусы.