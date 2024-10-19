Министр обороны Нидерландов назвал преодоление коррупции условием вступления Украины в НАТО

М назвал важное условие для вступления Украины в НАТО. Для этого нашему государству необходимо побороть коррупцию.

Такую позицию глава оборонного ведомства Нидерландов озвучил журналистам Reuters. Странам НАТО нужно будет обсудить условия получения Украиной приглашения к членству и присоединения к Альянсу.

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Какое условие должна выполнить Украина для приглашения в НАТО

Как рассказал журналистам Брекельманс, по состоянию на сегодня среди лидеров стран-членов Альянса нет единодушного мнения относительно ответа на призыв Владимира Зеленского предоставить Украине приглашение для вступления в НАТО.

Чтобы достичь необходимого консенсуса, союзники должны согласовать четкие критерии, которым должна соответствовать Украина, чтобы получить приглашение. Если вы не будете иметь такой ясности заранее, я не думаю, что 32 члена Альянса согласятся предоставить приглашение,

– отметил он.

Отвечая на вопрос о том, какие условия Украине необходимо выполнить, министр обороны Нидерландов назвал борьбу с коррупцией.

К слову, недавно министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что во время обсуждения вопроса приглашения Киева к членству в НАТО ни один из союзников не высказался против. В то же время представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что "в краткосрочной перспективе" НАТО не планирует приглашать Украину".