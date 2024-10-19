Таку позицію очільник оборонного відомства Нідерландів озвучив журналістам Reuters. Країнам НАТО потрібно буде обговорити умови отримання Україною запрошення до членства та приєднання до Альянсу.

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Яку умову має виконати Україна для запрошення до НАТО

Як розповів журналістам Брекельманс, станом на сьогодні серед лідерів країн-членів Альянсу немає одностайної думки стосовно відповіді на заклик Володимира Зеленського надати Україні запрошення для вступу у НАТО.

Щоб досягти необхідного консенсусу, союзники повинні узгодити чіткі критерії, яким має відповідати Україна, щоб отримати запрошення. Якщо ви не матимете такої ясності заздалегідь, я не думаю, що 32 члени Альянсу погодяться надати запрошення,

– зазначив він.

Відповідаючи на питання про те, які умови Україні необхідно виконати, міністр оборони Нідерландів назвав боротьбу з корупцією.

До слова, нещодавно міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що під час обговорення питання запрошення Києва до членства в НАТО жоден із союзників не висловився проти. Водночас представниця США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що "у короткостроковій перспективі" НАТО не планує запрошувати Україну".