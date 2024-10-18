Про це повідомили у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК). Кошти викривачу корупції перерахували 18 жовтня

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Вдруге в історії викривачу корупції виплатили 13,3 мільйона гривень

У НАЗК не назвали імені викривача корупції, але розповіли про справу, якої це стосується. Так, мовиться про спробу підкупу керівників Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Посадовцям пропонували 6 мільйонів доларів за закриття кримінального провадження, підозрюваним у якому був колишній міністр екології часів Януковича Микола Злочевський.

Тоді НАБУ розслідувало корупційний злочин, у якому фігурував Злочевський та ще троє осіб. Нині вони всі отримали вироки, а ВАКС у жовтні 2023 року затвердив останню у справі угоду про визнання винуватості та одночасно схвалив виплату винагороди викривачеві.

Так, суд встановив, що викривач активно сприяв розкриттю корупційного злочину. Відтак, він отримав винагороду у розмірі 13,3 мільйона гривень.

У цій резонансній справі інститут викривання у синергії з ефективною роботою антикорупційних органів продемонстрував свою дієвість на рівні топкорупції. На сьогодні ми маємо рішення ВАКС з ухваленими вироками щодо усіх суб'єктів провадження, а викривач у справі отримав гарантовану законом винагороду. Показовим також є те, що суд застосував у справі спецконфіскацію. Неправомірна вигода у 6 мільйонів доларів США була однією з рекордних. Усю суму за рішенням ВАКС ще у 2022 році передали на потреби ЗСУ,

– додав голова НАЗК Віктор Павлущик.

Цікаво. Перша в історії виплата викривачу корупції відбулася 4 жовтня 2024 року. Винагороду отримав чинний військовослужбовець. Він у 2021 році звернувся до НАБУ, коли йому на посаді директора департаменту внутрішнього аудиту Міноборони запропонували хабар у розмірі 24 мільйонів гривень за дії в інтересах певного ТОВ.