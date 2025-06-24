Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО – это взаимная потребность, хотя пока невозможна

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что членство в НАТО является не только выгодным для Украины, но и полезным для самого Альянса. Он отметил, что украинские силы имеют боевой опыт, технологии и устойчивость.

Владимир Зеленский признает, что сейчас вступление в НАТО не является реалистичным сценарием. Также он раскритиковал темпы оборонного роста среди партнеров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Украина усилит НАТО – Зеленский объяснил, почему Альянсу нужны украинцы

Президент Украины отметил, что вступление Украины в НАТО является взаимовыгодным шагом. Украинцы имеют опыт ведения современной войны, применяют натовское вооружение, внедряют новейшие технологии и уже фактически действуют в формате взаимной безопасности. Он подчеркнул, что это определенное усиление для НАТО.

Зеленский напомнил, что Украина имеет уникальный опыт полномасштабной войны против России, который охватывает не только боевые действия, но и кибербезопасность, энергетику, банковскую систему и экономику. В то же время президент заявил, что реалии безопасности и политики не позволяют говорить о вступлении в НАТО уже сейчас. Он сказал, что на сегодня это не возможно. Несмотря на это, глава государства убежден, что будущее Украины в Альянсе неизбежно.

Отдельно Зеленский обратил внимание на медленное наращивание оборонного потенциала странами НАТО. По его словам, это может дать России время, чтобы восстановить свои возможности для наступления. Украина же взамен уже доказала свою устойчивость и боевую эффективность.

На полях саммита НАТО в Гааге президент Украины выразил надежду встретиться с Дональдом Трампом. Визит Зеленского в Нидерланды происходит 25 – 26 июня, в дни, когда обсуждаются ключевые вопросы безопасности в регионе.