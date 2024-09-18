Это свидетельствует о том, что российские пропагандисты могут что угодно подать как "победу" Владимира Путина, пишет 24 Канал. Поэтому россияне могут и дальше рассказывать о якобы "успешности" своих планов.

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Пропаганда оправдает Путина

Во время эфира российские пропагандисты уже традиционно обсуждали возможное вступление Украины в НАТО. Один из них заявил, что уже не имеет значения, вступит ли Украина в Альянс и Евросоюз.

Потому что в любом случае Украина на ближайшее будущее является врагом России. Я давно считаю, что вступление Украины в НАТО во многом ограничивало бы и сдерживало бы ее. На сегодня ее не сдерживает вообще ничего. Можно делать ракеты, шантажировать Россию,

– сказал он.

Это еще раз доказывает, что пропаганда что угодно подаст как "победу" Путина. Вероятно, впоследствии они выдадут, что так называемая "сво" была хитрым планом, чтобы якобы специально загнать Украину в НАТО, а Путин снова всех переиграл.