Це свідчить про те, що російські пропагандисти можуть будь-що подати як "перемогу" Владіміра Путіна, пише 24 Канал. Тому росіяни можуть і далі розповідати про нібито "успішність" своїх планів.

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Пропаганда виправдає Путіна

Під час ефіру російські пропагандисти вже традиційно обговорювали можливий вступ України до НАТО. Один з них заявив, що вже не має значення, чи вступить Україна до Альянсу та Євросоюзу.

Тому що у будь-якому випадку Україна на найближче майбутнє є ворогом Росії. Я давно вважаю, що вступ України до НАТО у багато чому обмежував би та стримував би її. На сьогодні її не стримує взагалі нічого. Можна робити ракети, шантажувати Росію,

– сказав він.

Це вкотре доводить, що пропаганда що завгодно подасть як "перемогу" Путіна. Ймовірно, згодом вони видадуть, що так звана "сво" була хитрим планом, щоб нібито спеціально загнати Україну до НАТО, а Путін знову усіх переграв.