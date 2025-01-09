Также определенные страны заявили, что ни при каких обстоятельствах их парламенты не поддержат ратификацию соглашения о членстве Украины в Альянсе. Это 24 Каналу отметил политолог Алексей Кошель.

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"У нас есть Роберт Фицо, Виктор Орбан. Это большая проблема. Поверить в то, что сейчас весь мир объединится вокруг того, чтобы нажать на Словакию и Венгрию насколько сильно, чтобы они проголосовали – это будет определенная наивная позиция", – считает он.

Надежные гарантии безопасности

Алексей Кошель предположил, что при лучших обстоятельствах, если произойдет большое чудо мирового уровня, Украину будет ждать ускоренный путь в НАТО, который займет несколько лет – это колоссальный риск для нашего государства.

Поэтому очевидно, что сейчас для нас ключевым приоритетом должен стать ответ на вопрос, каким образом заполнить гарантиями безопасности эту паузу. Будет ли это несколько лет, или, возможно, даже несколько десятков лет,

– сказал он.

Нужно учитывать, что через 10 – 15 лет мир изменится. Важно, что будет происходить в России после Владимира Путина. Также возникает вопрос, насколько влиятельным будет механизм НАТО после стольких лет.

"Ключевой вопрос – это надежные гарантии безопасности. Очевидно, это усиление обороноспособности. То есть это не формула мира на одной странице. Это формула мира, которая может занимать десятки, сотни страниц, которые будут выписывать украинские военные. Вооружение, техника, технологии, оружие и многое другое – это детальный план, который может сдерживать агрессора", – отметил политолог.

Очевидно, ключевым государством, которое может инициировать такие гарантии является США. Известно, что Штаты являются гарантом безопасности Европы.