Також певні країни заявили, що за жодних обставин їхні парламенти не підтримають ратифікацію угоди щодо членства України в Альянсі. Це 24 Каналу зауважив політолог Олексій Кошель.

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"У нас є Роберт Фіцо, Віктор Орбан. Це велика проблема. Повірити у те, що зараз весь світ об'єднається навколо того, щоб натиснути на Словаччину та Угорщину наскільки сильно, щоб вони проголосували – це буде певна наївна позиція", – вважає він.

Надійні гарантії безпеки

Олексій Кошель припустив, що за найкращих обставин, якщо станеться велике диво світового рівня, Україну буде чекати прискорений шлях до НАТО, який займе кілька років – це колосальний ризик для нашої держави.

Тому очевидно, що зараз для нас ключовим пріоритетом має стати відповідь на питання, у який спосіб заповнити гарантіями безпеки цю паузу. Чи це буде кілька років, чи, можливо, навіть кілька десятків років,

– сказав він.

Потрібно враховувати, що через 10 – 15 років світ зміниться. Важливо, що буде відбуватись у Росії після Владіміра Путіна. Також постає питання, наскільки впливовим буде механізм НАТО після стількох років.

"Ключове питання – це надійні гарантії безпеки. Очевидно, це посилення обороноздатності. Тобто це не формула миру на одній сторінці. Це формула миру, яка може займати десятки, сотні сторінок, які будуть виписувати українські військові. Озброєння, техніка, технології, зброя і багато чого іншого – це детальний план, який може стримувати агресора", – зазначив політолог.

Очевидно, ключовою державою, яка може ініціювати такі гарантії є США. Відомо, що Штати є гарантом безпеки Європи.