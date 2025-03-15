Стефанишина отреагировала на заявление Рютте о вступлении Украины в НАТО
- Марк Рютте заявил, что Дональд Трамп снял вопрос вступления Украины в НАТО с переговоров о прекращении войны.
- Вице-премьер Ольга Стефанишина отреагировала на заявление генсека.
Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Дональд Трамп снял со стола переговоров о прекращении войны вопрос вступления Украины в Альянс. Вице-премьер Ольга Стефанишина отреагировала.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции.
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Стефанишина о вступлении Украины в НАТО
Ольга Стефанишина отметила, что решение о членстве Украины в НАТО принимают союзники.
Это решение будет результатом консенсуса союзников с пониманием вклада и роли Украины в безопасность Европы. Украина де-факто является уже частью трансатлантического пространства безопасности, и никогда не станет какой-то "буферной зоной" или колонией России,
– подчеркнула вице-премьер.
Также чиновница выразила удивление, подчеркнув, что подобные позиции не звучали во время встреч с украинской стороной.
Заметим, ранее, во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале Владимир Зеленский отметил, что не снимет членство Украины в НАТО со стола.
К слову, также президент заявлял, если будет нужно, чтобы он оставил свой пост, – готов обменять это на НАТО.