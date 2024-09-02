Может ли Украина получить приглашение в НАТО во время войны: Стефанишина дала четкий ответ

Ольга Стефанишина высказалась относительно того, может ли Украина получить приглашение в НАТО во время войны. По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, сейчас настал правильный момент, чтобы поднять этот вопрос с членами Альянса.

В то же время чиновница отметила, что между приглашением и членством есть путь. Поэтому важно осознавать это и мыслить о перспективе, которое ждет наше государство перед вступлением в Альянс.

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Как Украина может вступить в НАТО во время войны

Стефанишина отметила, что, возможно, если говорить о вступлении в НАТО во время войны без привязки к Украине и российской агрессии, то теоретически это могло бы быть неправильно. Однако вице-премьер подчеркнула, что наше государство сохранило полную административную, институциональную способность в условиях войны.

У нас функционируют все ветви власти на всех уровнях и мы движемся к членству в Европейском Союзе. Мы внедряем реформы в государстве, мы создаем новые институты, их усиливаем и фактически за два с половиной года полномасштабной войны все наши вооруженные силы перешли на функционирование в режиме стандартов, принципов, подходов НАТО и натовского вооружения,

– сказала она.

По мнению чиновницы, сейчас как раз наступает правильный момент, чтобы этот вопрос поднимать, ведь Украина уже имеет определенный опыт этой войны как страна.

"Мы уже знаем все возможности по координации военной поддержки. Мы должны смотреть в будущее и более стратегически планировать", – отметила Стефанишина.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции также выразила уверенность, что приглашение нашего государства в Альянс – это возможность формировать индивидуальные договоренности с каждым союзником относительно того, каким будет членство Украины в НАТО.