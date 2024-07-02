Украина может стать "обновленной Швецией" вместо членства в НАТО, – The Hill

На июльском саммите в Вашингтоне НАТО не планирует предлагать Украине официальное приглашение на членство. Вопрос о вступлении не будет рассматриваться, пока продолжается война с Россией, чтобы не втягивать Альянс в конфликт.

Издание отмечает, что даже после завершения войны перспективы членства остаются неопределенными. Поэтому там предлагают альтернативу в виде "обновленной Швеции", которая предусматривает тесное сотрудничество с НАТО в сфере безопасности и обороны без формального членства.

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Какие перспективы вступления Украины в НАТО

Приглашение Украины в НАТО означало бы втягивание Альянса в прямой конфликт с Россией, что сейчас неприемлемо.

Сомнения по поводу членства Украины не должны удивлять. Грязный секрет НАТО заключается в том, что со времен окончания холодной войны в организацию не принимали страны, которые нужно было бы защищать от российской агрессии,

– пишет издание.

Там добавили, что две волны расширения в 1999 и 2004 годах, пришлись на время, когда НАТО и Россия налаживали свои отношения, поэтому в Альянс были приняты все бывшие члены Варшавского договора.

Балканские страны, которые были приняты в НАТО позже, были отделены от России другими членами Альянса. Хоть они и были уязвимыми к вмешательству во внутренние дела, но не к вооруженному нападению со стороны Кремля, который бы мог привести в действие обязательства НАТО по коллективной обороне.

Стоит отметить, что Финляндия и Швеция, которых приняли не так давно, также не являются исключением.

"Эти два скандинавских государства обладают мощными вооруженными силами и имеют длительный опыт сотрудничества с НАТО. В отличие от других новых членов, они фактически укрепили НАТО с момента своего вступления. Вместо того чтобы защищать их, НАТО, вероятнее всего, обратится к ним за помощью в защите других союзников", – отметили в статье.

Какая может быть альтернативная членству Украины в НАТО

Вместо членства издание предлагает Украине модель, похожую на шведскую во время холодной войны. В то время она была формально нейтральной страной, имела мощный оборонно-промышленный сектор и тесно сотрудничала с США и другими союзниками по НАТО.

В то время это сотрудничество держалось в секрете, но СССР, несомненно, знал о нем. И это знание служило мощным сдерживающим фактором для военной агрессии,

– отметили в статье.

Для того, чтобы Украина стала "обновленной Швецией" НАТО должно увеличить поддержку в восстановлении оборонно-промышленного сектора Украины и обучении ее вооруженных сил, а также сотрудничать в сфере безопасности и разведки. Для этого Альянс должен гарантировать стабильный поток поддержки, по меньшей мере в течение следующего десятилетия.

Кроме того, издание отмечает важность сотрудничества в реформировании экономики и политической системы Украины в соответствии с европейскими стандартами.

Этот подход может создать надежный фактор сдерживания России за пределами НАТО.

"Но этого не произойдет до тех пор, пока НАТО будет питать иллюзии относительно членства и соблазнять Украину добиваться этого", – отмечают в статье.

Издание призывает Альянс сосредоточиться на реализации этой альтернативной модели, отказавшись от фантазий относительно членства Украины в НАТО.