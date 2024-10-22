Не все от него зависит: что Байден может предоставить Украине до конца каденции

Президент США Джо Байден действительно может решить некоторые вопросы до конца каденции. Однако есть те, на которые он не может повлиять. В частности, это поставки Украине оружия большой дальности. Для этого нужна синхронизация Белого Дома и Конгресса.

Но Конгресс пошел на избирательную кампанию, не проголосовав за предоставление Украине вооружения с радиусом действия более 500 километров. Соответственно здесь никаких новых решений не стоит и ждать. Впрочем, политолог и партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун сказал 24 Каналу, что можно ожидать других вещей, которые повлияют на способность Украины бить вглубь России.

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Об ударах по России

Политолог считает, что до конца каденции Джо Байден может предоставить Украине разрешение на удары оружием американского производства в российские тылы. Это, свою очередь, будет означать, что исчезнут любые ограничения для подобного использования вооружения другими нашими союзниками – Германией, Францией, Великобританией и, возможно, несколькими другими государствами.

Поэтому этого решения нам точно очень не хватает, и оно позволило бы не только иметь согласие на такие удары, но и непосредственно бить этим оружием,

– отметил Максим Джигун.

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О вступлении Украины в НАТО

Североатлантический альянс – коллективный орган, но с несомненным преобладанием США. Поэтому присоединение Украины к НАТО зависит исключительно от политической воли администрации американского президента. Понятно, что оно не произойдет за 2 месяца или даже год.

По крайней мере звучание тезиса о готовности пригласить Украину бесспорно с определенными условиями, временными рамками и многими нюансами, но было бы очень важным для нас прорывом в этих длительных и непростых отношениях с блоком, которые тянутся с 1990 годов и никак не перейдут уровень, который позволит чувствовать плечо западных партнеров,

– подчеркнул политолог.

Относительно 5 миллиардов долларов, которые остались с большого оборонного пакета, их с большой вероятностью используют в ближайшие 2 месяца. Поэтому есть надежда, что фронт не посыплется из-за отсутствия какой-то военной номенклатуры.