Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, финансовые связи России и Германии только увеличиваются.

Читайте также Германия будет блокировать вступление Украины в НАТО: Кулеба предостерег страну от новой ошибки

Позиция Германии

Германия неоднократно заявляла, что больше всего помогает Украине. Роман Свитан считает, что позиция Германии выглядит так: "Вы стойте на месте, а мы будем давать все, чтобы вы не двигались".

По мнению полковника ВСУ в запасе, в свое время Германия не противодействовала оккупации Россией Крыма, части Донецкой и Луганской областей.

Немцы против того, чтобы мы вступили в НАТО, потому что есть определенные финансовые отношения с Россией. Они все еще есть и даже увеличиваются, если учитывать снижение цен на некоторые носители у россиян. Немцы не хотят терять российский рынок. Финансовые условия учитывают, что нас не примут в НАТО,

– сказал он.

Свитан о позиции Германии: смотрите видео

Германия и Украина: последние новости